Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Композитный газовый баллон LiteSafe 18 л.
5.0
3
10 500 ₽
11 340 ₽
Газовые баллоны
    Композитный газовый баллон LiteSafe 18 л.
    Арт. X130306103
    5.0
    3
    Композитный газовый баллон LiteSafe 18 л.
    Композитный газовый баллон LiteSafe 18 л.
      Композитный газовый баллон LiteSafe 18 л.
      Композитный газовый баллон LiteSafe 18 л.

      Композитный газовый баллон LiteSafe 18 л.

      • -840 ₽
      10 500 ₽
      11 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130306103
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		LiteSafe
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Да
      Все характеристики
      • -840 ₽
      10 500 ₽
      11 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый баллон LITESAFE используется для хранения пропано-бутановой смеси. Характеризуется высокой ударопрочностью, способностью долго сохранять первоначальные свойства содержимого. Купить композитный газовый баллон LITESAFE 18 литров можно для снабжения газом частного дома, дачи, загородного коттеджа. Композитный материал, из которого сделан баллон для газа является более долговечным по сравнению с металлическими. Также он полностью взрывобезопасен, не ржавеет. Баллон удобен в транспортировке, оснащен предохранительным клапаном вентиля для защиты от утечек. Устойчив как к низким, так и к высоким температурам.

        Преимущества композитного баллона LITESAFE 18 л

        • Высокая прочность
        • Удобство применения
        • Коррозийная стойкость
        • Рабочая температура – от -65° до +200°С
        • Защита от утечки газа