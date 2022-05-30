Композитный газовый баллон LiteSafe 18 л.

Газовый баллон LITESAFE используется для хранения пропано-бутановой смеси. Характеризуется высокой ударопрочностью, способностью долго сохранять первоначальные свойства содержимого. Купить композитный газовый баллон LITESAFE 18 литров можно для снабжения газом частного дома, дачи, загородного коттеджа. Композитный материал, из которого сделан баллон для газа является более долговечным по сравнению с металлическими. Также он полностью взрывобезопасен, не ржавеет. Баллон удобен в транспортировке, оснащен предохранительным клапаном вентиля для защиты от утечек. Устойчив как к низким, так и к высоким температурам.

Преимущества композитного баллона LITESAFE 18 л