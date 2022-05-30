Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
Арт. X130306104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Тип
|бесшовный
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Воротник
|Да
- Газовый баллон LiteSafe LS 12L предназначен для хранения и транспортировки сжиженных газов. Изготовлен из композитного материала, состоящего из стекловолоконной нити, покрытой эпоксидной смолой. Такой материал выдерживает внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого. Внутренний резервуар выполнен из полипропилена PE и содержит специальные волокна и химикаты, обеспечивающие высокую непроницаемость. Для удобства эксплуатации баллон помещен в кожух из полимерного материала. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.
Преимущества
- Легкий вес
- Видимость уровня газа
- Абсолютная взрывобезопасность
- Антикоррозийность
- Материал корпуса исключает искрообразование
- Привлекательный дизайн