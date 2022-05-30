Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.

Преимущества

Легкий вес

Видимость уровня газа

Абсолютная взрывобезопасность

Антикоррозийность

Материал корпуса исключает искрообразование

Привлекательный дизайн

Газовый баллон LiteSafe LS 12L предназначен для хранения и транспортировки сжиженных газов. Изготовлен из композитного материала, состоящего из стекловолоконной нити, покрытой эпоксидной смолой. Такой материал выдерживает внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого. Внутренний резервуар выполнен из полипропилена PE и содержит специальные волокна и химикаты, обеспечивающие высокую непроницаемость. Для удобства эксплуатации баллон помещен в кожух из полимерного материала. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.