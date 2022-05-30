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Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
5.0
2
9 800 ₽
10 580 ₽
Газовые баллоны
    Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
    Арт. X130306104
    5.0
    2
    Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
    Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
    Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
    Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
      Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
      Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
      Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
      Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.

      Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.

      • -780 ₽
      9 800 ₽
      10 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130306104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		LiteSafe
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Да
      Все характеристики
      • -780 ₽
      9 800 ₽
      10 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый баллон LiteSafe LS 12L предназначен для хранения и транспортировки сжиженных газов. Изготовлен из композитного материала, состоящего из стекловолоконной нити, покрытой эпоксидной смолой. Такой материал выдерживает внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого. Внутренний резервуар выполнен из полипропилена PE и содержит специальные волокна и химикаты, обеспечивающие высокую непроницаемость. Для удобства эксплуатации баллон помещен в кожух из полимерного материала. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.

        Преимущества

        • Легкий вес
        • Видимость уровня газа
        • Абсолютная взрывобезопасность
        • Антикоррозийность
        • Материал корпуса исключает искрообразование
        • Привлекательный дизайн