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Газовый баллон аргоновый 40 л.
4.5
2
Найти аналог
Газовые баллоны
    Газовый баллон аргоновый 40 л.
    Арт. О00000009250
    4.5
    2
    Газовый баллон аргоновый 40 л.

      Газовый баллон аргоновый 40 л.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009250
      4.5
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Баллон новый АРГОН 40 л ПНТЗ 00000000319 предназначен для хранения и транспортировки аргона. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.

        Преимущества

        • Изготовлен из легированной стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона
        • Новый