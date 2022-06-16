Газовый баллон аргоновый 40 л.

Преимущества

Изготовлен из легированной стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона

Новый

Баллон новый АРГОН 40 л ПНТЗ 00000000319 предназначен для хранения и транспортировки аргона. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.