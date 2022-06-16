Газовый баллон аргоновый 40 л.
Арт. О00000009250
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесшовный
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Воротник
|Нет
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Колпак
|Нет
- Баллон новый АРГОН 40 л ПНТЗ 00000000319 предназначен для хранения и транспортировки аргона. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.
Преимущества
- Изготовлен из легированной стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона
- Новый