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Редуктор пропановый ПТК БПО-5-5
5.0
2
1 880 ₽
Пропан-бутановые редукторы
    Редуктор пропановый ПТК БПО-5-5
    Арт. X113705
    5.0
    2
    Редуктор пропановый ПТК БПО-5-5

      Редуктор пропановый ПТК БПО-5-5

      1 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X113705
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Входное давление, бар
      		25
      Все характеристики
      1 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор пропановый ПТК БПО-5-5 используется совместно с газовыми баллонами. Он поддерживает давление на необходимом уровне, при необходимости снижая напор газа внутри тары. Редуктор обладает корпусом из латуни, поэтому отличается ударопрочностью и надежностью. Оснащен манометром для контроля за текущим показателем давления пропана. Комплектуется ниппелем, который позволяет подключать к баллону резиновые рукава со внутренним диаметром 6 или 9 мм. Редуктор пригодится как для частного пользования в мастерских, при сварке и резке металла, так и для производства. Купить редуктор ПТК БПО-5-5 можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Компактный
        • Долговечный
        • Универсальный

        Комплектация

        • Редуктор
        • Упаковка