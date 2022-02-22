Редуктор пропановый ПТК БПО-5-5 используется совместно с газовыми баллонами. Он поддерживает давление на необходимом уровне, при необходимости снижая напор газа внутри тары. Редуктор обладает корпусом из латуни, поэтому отличается ударопрочностью и надежностью. Оснащен манометром для контроля за текущим показателем давления пропана. Комплектуется ниппелем, который позволяет подключать к баллону резиновые рукава со внутренним диаметром 6 или 9 мм. Редуктор пригодится как для частного пользования в мастерских, при сварке и резке металла, так и для производства. Купить редуктор ПТК БПО-5-5 можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества

Компактный

Долговечный

Универсальный

Комплектация