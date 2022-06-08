Редуктор кислородный ПТК ОЛИМП БКО-50 мини
Арт. Ю00000025425
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|105x135x71
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор БКО-50 мини ОЛИМП – компактная модель, которая используется для автоматической регуляции и поддержания необходимого давления в баллоне с газом. Устанавливается на баллон с газом, который широко применяется в промышленности, на производстве и во время сварочных работ. Корпус редуктора изготовлен из алюминия, благодаря чему он обладает небольшим весом. ОЛИМП БКО-50 оснащен двумя манометрами для фиксации текущего уровня давления кислорода. Максимальное рабочее давление составляет 1,25 МПа. Работает при температуре воздуха от -15° до +45°С. В Интернет-магазине “Бигам” купить редуктор кислородный ОЛИМП БКО-50 можно в один клик
Преимущества
- Компактный
- Практичный
- Удобный
- Надежный
- Эффективный