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Редуктор кислородный ПТК ОЛИМП БКО-50 мини
4.5
2
1 300 ₽
Кислородные редукторы
    Редуктор кислородный ПТК ОЛИМП БКО-50 мини
    Арт. Ю00000025425
    4.5
    2
    Редуктор кислородный ПТК ОЛИМП БКО-50 мини
    Редуктор кислородный ПТК ОЛИМП БКО-50 мини
      Редуктор кислородный ПТК ОЛИМП БКО-50 мини
      Редуктор кислородный ПТК ОЛИМП БКО-50 мини

      Редуктор кислородный ПТК ОЛИМП БКО-50 мини

      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025425
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		105x135x71
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор БКО-50 мини ОЛИМП – компактная модель, которая используется для автоматической регуляции и поддержания необходимого давления в баллоне с газом. Устанавливается на баллон с газом, который широко применяется в промышленности, на производстве и во время сварочных работ. Корпус редуктора изготовлен из алюминия, благодаря чему он обладает небольшим весом. ОЛИМП БКО-50 оснащен двумя манометрами для фиксации текущего уровня давления кислорода. Максимальное рабочее давление составляет 1,25 МПа. Работает при температуре воздуха от -15° до +45°С. В Интернет-магазине “Бигам” купить редуктор кислородный ОЛИМП БКО-50 можно в один клик

        Преимущества

        • Компактный
        • Практичный
        • Удобный
        • Надежный
        • Эффективный