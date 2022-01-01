Регулятор кислородный Redius БКО-50-12,5

Редуктор кислородный Redius БКО-50-12,5
Арт. X130311163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|155x120x155
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор кислородный REDIUS БКО-50-12.5 СВ000009000 сконструирован по осевой схеме, что позволило значительно уменьшить его размеры с сохранением всех рабочих параметров, сравнимых с крупногабаритными регуляторами. Корпус устройства изготовлен из высокопрочного пластика, что надежно защищает внутренние механизмы регулятора от ударных воздействий, а также от вредного влияния грязи, влаги и коррозии. Корректировка выходного давления осуществляется пользователем вручную, с помощью удобной Т-образной рукоятки, выполненной из металла
Преимущества
- Небольшие размеры и низкий вес редуктора кислородного REDIUS БКО-50-12.5 СВ000009000 значительно облегчают его хранение, транспортировку и установку
- Предназначен для нормализации давления газа, поступающего из баллона, во время проведения газопламенных работ всех видов
- Эффективное снижение выходного баллонного давления до требуемого рабочего уровня
- Оборудован двумя манометрами для контроля входного и рабочего давления
- Автоматически предельно точно поддерживает рабочее давление газа на заданном уровне
- Цвет корпуса - темно-серый
- Количество ступеней сжатия - 1
- Простота использования
- Повышенная износостойкость