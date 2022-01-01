Регулятор кислородный Redius БКО-50-12,5

Преимущества

Небольшие размеры и низкий вес редуктора кислородного REDIUS БКО-50-12.5 СВ000009000 значительно облегчают его хранение, транспортировку и установку

Предназначен для нормализации давления газа, поступающего из баллона, во время проведения газопламенных работ всех видов

Эффективное снижение выходного баллонного давления до требуемого рабочего уровня

Оборудован двумя манометрами для контроля входного и рабочего давления

Автоматически предельно точно поддерживает рабочее давление газа на заданном уровне

Цвет корпуса - темно-серый

Количество ступеней сжатия - 1

Простота использования

Повышенная износостойкость

Редуктор кислородный REDIUS БКО-50-12.5 СВ000009000 сконструирован по осевой схеме, что позволило значительно уменьшить его размеры с сохранением всех рабочих параметров, сравнимых с крупногабаритными регуляторами. Корпус устройства изготовлен из высокопрочного пластика, что надежно защищает внутренние механизмы регулятора от ударных воздействий, а также от вредного влияния грязи, влаги и коррозии. Корректировка выходного давления осуществляется пользователем вручную, с помощью удобной Т-образной рукоятки, выполненной из металла