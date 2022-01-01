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Регулятор кислородный Redius БКО-50-12,5
2 114 ₽
2 250 ₽
Кислородные редукторы
    Редуктор кислородный Redius БКО-50-12,5
    Арт. X130311163
    Регулятор кислородный Redius БКО-50-12,5
    Регулятор кислородный Redius БКО-50-12,5
      Регулятор кислородный Redius БКО-50-12,5
      Регулятор кислородный Redius БКО-50-12,5

      Редуктор кислородный Redius БКО-50-12,5

      • -136 ₽
      2 114 ₽
      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130311163

      Характеристики

      Производитель
      		Redius
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		155x120x155
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -136 ₽
      2 114 ₽
      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор кислородный REDIUS БКО-50-12.5 СВ000009000 сконструирован по осевой схеме, что позволило значительно уменьшить его размеры с сохранением всех рабочих параметров, сравнимых с крупногабаритными регуляторами. Корпус устройства изготовлен из высокопрочного пластика, что надежно защищает внутренние механизмы регулятора от ударных воздействий, а также от вредного влияния грязи, влаги и коррозии. Корректировка выходного давления осуществляется пользователем вручную, с помощью удобной Т-образной рукоятки, выполненной из металла

        Преимущества

        • Небольшие размеры и низкий вес редуктора кислородного REDIUS БКО-50-12.5 СВ000009000 значительно облегчают его хранение, транспортировку и установку
        • Предназначен для нормализации давления газа, поступающего из баллона, во время проведения газопламенных работ всех видов
        • Эффективное снижение выходного баллонного давления до требуемого рабочего уровня
        • Оборудован двумя манометрами для контроля входного и рабочего давления
        • Автоматически предельно точно поддерживает рабочее давление газа на заданном уровне
        • Цвет корпуса - темно-серый
        • Количество ступеней сжатия - 1
        • Простота использования
        • Повышенная износостойкость