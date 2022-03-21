Ацетиленовый регулятор БАО-5-5 ПТК

Преимущества

Универсальный ниппель позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников

Оснастка комплектуется двумя манометрами

Редуктор ацетиленовый БАО-5-5 ПТК 00000026085 предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного расхода газа на выходе