Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ацетиленовый регулятор БАО-5-5 ПТК
5.0
2
1 919 ₽
2 700 ₽
Ацетиленовые редукторы
    Ацетиленовый редуктор БАО-5-5 ПТК
    Арт. X113706
    5.0
    2
    Ацетиленовый регулятор БАО-5-5 ПТК

      Ацетиленовый редуктор БАО-5-5 ПТК

      • -781 ₽
      1 919 ₽
      2 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X113706
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Входное давление, бар
      		25
      Все характеристики
      • -781 ₽
      1 919 ₽
      2 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор ацетиленовый БАО-5-5 ПТК 00000026085 предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного расхода газа на выходе

        Преимущества

        • Универсальный ниппель позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников
        • Оснастка комплектуется двумя манометрами