Ацетиленовый регулятор БАО-5-5 ПТК

Ацетиленовый редуктор БАО-5-5 ПТК
Арт. X113706
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Входное давление, бар
|25
- Редуктор ацетиленовый БАО-5-5 ПТК 00000026085 предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного расхода газа на выходе
Преимущества
- Универсальный ниппель позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников
- Оснастка комплектуется двумя манометрами