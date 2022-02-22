Регулятор ацетиленовый БАМЗ БАО-5МГ

Редуктор ацетиленовый БАМЗ БАО-5МГ
Арт. 71311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|210х140х140
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор газовый БАМЗ БАО-5МГ предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ
Преимущества
- Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления
- Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке