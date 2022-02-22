Регулятор ацетиленовый БАМЗ БАО-5-4

Преимущества

Два манометра обеспечивают контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа

Редуктор газовый БАО-5-4 БАМЗ СВ000000129 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона