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Регулятор ацетиленовый БАМЗ БАО-5-4
5.0
2
4 070 ₽
Ацетиленовые редукторы
    Редуктор ацетиленовый БАМЗ БАО-5-4
    Арт. 71312
    5.0
    2
    Регулятор ацетиленовый БАМЗ БАО-5-4
    Регулятор ацетиленовый БАМЗ БАО-5-4
    Регулятор ацетиленовый БАМЗ БАО-5-4
      Регулятор ацетиленовый БАМЗ БАО-5-4
      Регулятор ацетиленовый БАМЗ БАО-5-4
      Регулятор ацетиленовый БАМЗ БАО-5-4

      Редуктор ацетиленовый БАМЗ БАО-5-4

      4 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71312
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		260х170х155
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      4 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор газовый БАО-5-4 БАМЗ СВ000000129 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона

        Преимущества

        • Два манометра обеспечивают контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа