Пропановый регулятор БАМЗ БПО-5-4

Пропановый редуктор БАМЗ БПО-5-4
Арт. 71314
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|170х150х155
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор газовый БАМЗ БПО-5-4 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ
Преимущества
- Наличие манометра обеспечивает контроль давления в камере рабочего давления
- Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке