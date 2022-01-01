Редуктор пропановый Сварог БПО-5М LR-137A
Арт. О00000019039
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|145x138x94
|
Класс товара
|профессиональный
- Редуктор БПО-5М LR-137A Сварог 94478 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ.
Преимущества
- Наличие манометра обеспечивает контроль давления в камере рабочего давления
- Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке