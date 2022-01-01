Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Редуктор пропановый Сварог БПО-5М LR-137A
Найти аналог
Пропановые редукторы
    Редуктор пропановый Сварог БПО-5М LR-137A
    Арт. О00000019039
    Редуктор пропановый Сварог БПО-5М LR-137A

      Редуктор пропановый Сварог БПО-5М LR-137A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000019039

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		145x138x94
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор БПО-5М LR-137A Сварог 94478 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ.

        Преимущества

        • Наличие манометра обеспечивает контроль давления в камере рабочего давления
        • Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке