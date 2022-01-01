Редуктор пропановый Сварог БПО-5М LR-137A

Преимущества

Наличие манометра обеспечивает контроль давления в камере рабочего давления

Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке

Редуктор БПО-5М LR-137A Сварог 94478 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ.