Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Регулятор ПТК У30/АР40-КР
5.0
1
3 810 ₽
Аргоновые редукторы
    Редуктор ПТК У30/АР40-КР
    Арт. X113707
    5.0
    1
    Регулятор ПТК У30/АР40-КР
    Регулятор ПТК У30/АР40-КР
      Регулятор ПТК У30/АР40-КР
      Регулятор ПТК У30/АР40-КР

      Редуктор ПТК У30/АР40-КР

      3 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X113707
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Входное давление, бар
      		150
      Все характеристики
      3 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • В любой системе, использующей газ, к примеру, баллонах, или водонагревательных колонках, со временем изменяется сила напора, которая, в свою очередь, приводит к нарушению баланса в работе, а затем и к возможной поломке прибора. В таких случаях на помощь придет газовый редуктор, который выполняет сразу несколько функций для системы: поддержания постоянного уровня давления, понижения напора при его увеличении и предотвращения завоздушивания каналов. Такое важное и универсальное устройство должно быть прочным, долговечным и выносливым, поэтому купить редуктор ПТК У30/АР40-КР будет практичным решением. Этот редуктор выполнен из твердого дюралюминиевого сплава, который отличается не только толерантностью к высокому давлению, но и устойчивостью перед влагой, высокими температурами и резким переменам в рабочей среде. Благодаря функциональной резьбе редуктор герметично присоединяется к приборам, и долго служит. Его манометр точно и своевременно отмечает изменения давления в системе, воздушный клапан быстро реагирует на них и сбрасывает излишний напор, а целое устройство способно выдерживать напор в пятнадцать МегаПаскалей. Установленный редуктор повышает надежность системы - с ним любой газоиспользующий прибор прослужит намного дольше.

        Преимущества

        • Прочный
        • Стойкий
        • Удобный
        • Многофункциональный
        • Делает систему безопаснее
        • Продлевает срок службы приборов