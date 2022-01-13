Регулятор ПТК У30/АР40-КР

В любой системе, использующей газ, к примеру, баллонах, или водонагревательных колонках, со временем изменяется сила напора, которая, в свою очередь, приводит к нарушению баланса в работе, а затем и к возможной поломке прибора. В таких случаях на помощь придет газовый редуктор, который выполняет сразу несколько функций для системы: поддержания постоянного уровня давления, понижения напора при его увеличении и предотвращения завоздушивания каналов. Такое важное и универсальное устройство должно быть прочным, долговечным и выносливым, поэтому купить редуктор ПТК У30/АР40-КР будет практичным решением. Этот редуктор выполнен из твердого дюралюминиевого сплава, который отличается не только толерантностью к высокому давлению, но и устойчивостью перед влагой, высокими температурами и резким переменам в рабочей среде. Благодаря функциональной резьбе редуктор герметично присоединяется к приборам, и долго служит. Его манометр точно и своевременно отмечает изменения давления в системе, воздушный клапан быстро реагирует на них и сбрасывает излишний напор, а целое устройство способно выдерживать напор в пятнадцать МегаПаскалей. Установленный редуктор повышает надежность системы - с ним любой газоиспользующий прибор прослужит намного дольше.

Преимущества