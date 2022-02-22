Резак сварочный пропановый удлиненный Факел

Резак пропановый удлиненный Факел
Арт. 706194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Диаметр ниппеля рабочее горючее, мм
|9
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- Пропановый резак Факел удлиненный представляет собой профессиональное оборудование для газовой резки углеродистых и низкоуглеродистых сталей. Данная модель оборудована рычагом для регулировки подачи горючего одной рукой. Удлиненная конструкция удобна для работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Аппарат способен разрезать металл толщиной до 300 мм
- Безопасность