Резак сварочный пропановый удлиненный Факел

Преимущества

Аппарат способен разрезать металл толщиной до 300 мм

Безопасность

Пропановый резак Факел удлиненный представляет собой профессиональное оборудование для газовой резки углеродистых и низкоуглеродистых сталей. Данная модель оборудована рычагом для регулировки подачи горючего одной рукой. Удлиненная конструкция удобна для работы в труднодоступных местах.