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Резак сварочный пропановый удлиненный Факел
5.0
2
7 250 ₽
Резаки
    Резак пропановый удлиненный Факел
    Арт. 706194
    5.0
    2
    Резак сварочный пропановый удлиненный Факел
    Резак сварочный пропановый удлиненный Факел
      Резак сварочный пропановый удлиненный Факел
      Резак сварочный пропановый удлиненный Факел

      Резак пропановый удлиненный Факел

      7 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 706194
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Факел
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Диаметр ниппеля рабочее горючее, мм
      		9
      Все характеристики
      7 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пропановый резак Факел удлиненный представляет собой профессиональное оборудование для газовой резки углеродистых и низкоуглеродистых сталей. Данная модель оборудована рычагом для регулировки подачи горючего одной рукой. Удлиненная конструкция удобна для работы в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Аппарат способен разрезать металл толщиной до 300 мм
        • Безопасность