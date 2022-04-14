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Манометр для редуктора YAFU, 4 атм, ацетилен
5.0
2
300 ₽
Манометры для газовых редукторов
    Манометр для редуктора YAFU, 4 атм, ацетилен
    Арт. 713113
    5.0
    2
    Манометр для редуктора YAFU, 4 атм, ацетилен
    Манометр для редуктора YAFU, 4 атм, ацетилен
    Манометр для редуктора YAFU, 4 атм, ацетилен
      Манометр для редуктора YAFU, 4 атм, ацетилен
      Манометр для редуктора YAFU, 4 атм, ацетилен
      Манометр для редуктора YAFU, 4 атм, ацетилен

      Манометр для редуктора YAFU, 4 атм, ацетилен

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 713113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		YAFU
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Соединение
      		радиальное
      Диаметр, мм
      		50
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Манометр для редуктора предназначен для измерения, контроля и регулирования давления ацетилена, который поступает из газового баллона. Также подходит газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).

        Преимущества

        • Рабочее давление - 0.4 МПа
        • Корпус - сталь
        • Циферблат - техническое стекло
        • Латунный штуцер - резьба М12 х 1,5
        • Класс точности: 2,5