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Манометр на редуктор пропановый, метановый с поверкой Физтех 0,6 МПа СВ000013112
570 ₽
Манометры для газовых редукторов
    Манометр на редуктор пропановый, метановый с поверкой Физтех 0,6 МПа СВ000013112
    Арт. X11933054
    Манометр на редуктор пропановый, метановый с поверкой Физтех 0,6 МПа СВ000013112
    Манометр на редуктор пропановый, метановый с поверкой Физтех 0,6 МПа СВ000013112
      Манометр на редуктор пропановый, метановый с поверкой Физтех 0,6 МПа СВ000013112
      Манометр на редуктор пропановый, метановый с поверкой Физтех 0,6 МПа СВ000013112

      Манометр на редуктор пропановый, метановый с поверкой Физтех 0,6 МПа СВ000013112

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X11933054

      Характеристики

      Производитель
      		Физтех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединение
      		радиальное
      Диаметр, мм
      		50
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Манометр пропановый на 0,6 МПа с поверкой (также подходит и для метана) является неотъемлемой частью редуктора, вкручивается в основание с резьбой М12х1,5 с помощью ключа на 14. Штуцер имеет радиальное расположение и выполнен из латуни. Предназначен для измерения давления газа при температуре окружающей среды от -60 С до +60 С. 

        Преимущества

        • Точность 2.5 достигается за счёт применения медной трубки Бурдона – уникального измерительного элемента.
        • Стальной корпус манометра диаметром 50мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия.