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Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с рычагом, 900 мм
5.0
1
2 532 ₽
3 150 ₽
Кровельные горелки
  • Персональная скидка
Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с рычагом, 900 мм
Арт. X1303070334
5.0
1
Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с рычагом, 900 мм
  • Персональная скидка

Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с рычагом, 900 мм

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вход в личный кабинет
  • -618 ₽
2 532 ₽
3 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1303070334
5.0
1

Характеристики

Производитель
БАМЗ
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
900x170x50
Применение
нагрев, сушка, обжиг
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -618 ₽
2 532 ₽
3 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с рычагом, 900 мм - предназначена для нагрева изделий и заготовок из чёрных и цветных металлов до 500°С, для оплавления рулонных наплавочных материалов при гидроизоляционных работах, сушки литейных форм, обжига старой краски и других целей, в которых используется горючий газ и всасываемый из атмосферы воздух

    Преимущества

    • Надежная
    • Прочная