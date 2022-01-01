Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160

Преимущества

Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением

Качественный тонкий шов и прекрасная скорость работы

Отсутствие деформации и коробления металла

Рекомендуемая толщина: 30 мм (конструкционная сталь)

Цифровой индикатор режущего тока

Колеса для удобного перемещения по рабочей площадке

Комбинированный блок IGBT для надежной работы на больших токах

Есть евро-разъем для подсоединения горелки плазменной резки к аппарату

Аппарат плазменной резки Aurora AIRFORCE 160 IGBT EURO CONNECTOR 18968 уверенно режет такие материалы, как мягкая/нержавеющая/оцинкованная сталь, сплавы, цветные металлы.Поджиг дуги осуществляется бесконтактным способом, благодаря чему возможна резка перфорированных заготовок или металлической сетки. Основным отличием модели является высокая мощность и быстрая скорость работы.На максимальном токе аппарат способен раскраивать заготовки толщиной 50 мм. Оптимальной толщиной материала при продолжительной эксплуатации является 30-40 мм.Устройство требует дополнительного подключения компрессора (приобретается отдельно).