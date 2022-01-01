Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160
Арт. aurora_4159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|670х320х640
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Частота, Гц
|50, 60
- Аппарат плазменной резки Aurora AIRFORCE 160 IGBT EURO CONNECTOR 18968 уверенно режет такие материалы, как мягкая/нержавеющая/оцинкованная сталь, сплавы, цветные металлы.
Поджиг дуги осуществляется бесконтактным способом, благодаря чему возможна резка перфорированных заготовок или металлической сетки. Основным отличием модели является высокая мощность и быстрая скорость работы.
На максимальном токе аппарат способен раскраивать заготовки толщиной 50 мм. Оптимальной толщиной материала при продолжительной эксплуатации является 30-40 мм.
Устройство требует дополнительного подключения компрессора (приобретается отдельно).
Преимущества
- Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением
- Качественный тонкий шов и прекрасная скорость работы
- Отсутствие деформации и коробления металла
- Рекомендуемая толщина: 30 мм (конструкционная сталь)
- Цифровой индикатор режущего тока
- Колеса для удобного перемещения по рабочей площадке
- Комбинированный блок IGBT для надежной работы на больших токах
- Есть евро-разъем для подсоединения горелки плазменной резки к аппарату