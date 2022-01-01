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Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160
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Аппараты плазменной резки
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160
    Арт. aurora_4159
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160

      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_4159

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		670х320х640
      Частота, Гц
      		50, 60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат плазменной резки Aurora AIRFORCE 160 IGBT EURO CONNECTOR 18968 уверенно режет такие материалы, как мягкая/нержавеющая/оцинкованная сталь, сплавы, цветные металлы.
        Поджиг дуги осуществляется бесконтактным способом, благодаря чему возможна резка перфорированных заготовок или металлической сетки. Основным отличием модели является высокая мощность и быстрая скорость работы.
        На максимальном токе аппарат способен раскраивать заготовки толщиной 50 мм. Оптимальной толщиной материала  при продолжительной эксплуатации является 30-40 мм.
        Устройство требует дополнительного подключения компрессора (приобретается отдельно).

        Преимущества

        • Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением
        • Качественный тонкий шов и прекрасная скорость работы
        • Отсутствие деформации и коробления металла
        • Рекомендуемая толщина: 30 мм (конструкционная сталь)
        • Цифровой индикатор режущего тока
        • Колеса для удобного перемещения по рабочей площадке
        • Комбинированный блок IGBT для надежной работы на больших токах
        • Есть евро-разъем для подсоединения горелки плазменной резки к аппарату