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Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
4.8
117
6 890 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
    Арт. X131102228
    4.8
    117
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А

      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А

      6 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131102228
      4.8
      117

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. мощность, кВт
      		5.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		190
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      6 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный аппарат Ресанта САИ 190 — это однофазное, полупрофессиональное устройство для сварки металлов. Работа агрегата построена на современных IGBT-транзисторах. Он позволяет сваривать металлы с применением штучных электродов, имеющих размер от 1,6 мм до 5-ти мм. Инвертор Ресанта САИ 190 оснащен классическими элементами управления. Текущие рабочие параметры отображаются на дисплее устройства, что позволяет контролировать сварочный процесс. За счет наличия всех необходимых функций на порядок повышается эффективность производимых работ. Сварочный аппарат Ресанта САИ 190 отличается стабильной работой при различных значениях входящего напряжения. На его корпусе имеются вентиляционные отверстия, через которые отводится избыточное тепло и предотвращается перегрев внутренних узлов. Наличие регулируемого плечевого ремня облегчает транспортировку аппарата.

        Преимущества

        • Качественная сварка штучными электродами
        • Эффективная система охлаждения (принудительное туннельное и естественное)
        • Наличие режимов антизалипания, горячего старта и форсажа дуги
        • Надежная работа при низком и высоком входном напряжении
        • Простое подключение аксессуаров для сварки через специальные разъемы