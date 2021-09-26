Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190, ток 190 А

Преимущества

Качественная сварка штучными электродами

Эффективная система охлаждения (принудительное туннельное и естественное)

Наличие режимов антизалипания, горячего старта и форсажа дуги

Надежная работа при низком и высоком входном напряжении

Простое подключение аксессуаров для сварки через специальные разъемы

Сварочный аппарат Ресанта САИ 190 — это однофазное, полупрофессиональное устройство для сварки металлов. Работа агрегата построена на современных IGBT-транзисторах. Он позволяет сваривать металлы с применением штучных электродов, имеющих размер от 1,6 мм до 5-ти мм. Инвертор Ресанта САИ 190 оснащен классическими элементами управления. Текущие рабочие параметры отображаются на дисплее устройства, что позволяет контролировать сварочный процесс. За счет наличия всех необходимых функций на порядок повышается эффективность производимых работ. Сварочный аппарат Ресанта САИ 190 отличается стабильной работой при различных значениях входящего напряжения. На его корпусе имеются вентиляционные отверстия, через которые отводится избыточное тепло и предотвращается перегрев внутренних узлов. Наличие регулируемого плечевого ремня облегчает транспортировку аппарата.