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Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
4.6
46
5 390 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160
    Арт. X131102227
    4.6
    46
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А

      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160

      5 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131102227
      4.6
      46

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. мощность, кВт
      		4.9
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		140, 260
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      5 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160 - предназначен для дуговой сварки покрытым электродом диаметром до 4 мм. Для удобства перемещения и работы аппарат имеет небольшие габариты и оснащен ремнем. Аппарат удобен в работе, подходит для сварочных работ в бытовых условиях: дома, на даче, в гараже. Легкость в применении. Данная модель имеет широкий диапазон регулирования сварочного тока до 160А, подходящий для большинства работ по сварке.

        Преимущества

        • Работает на полную мощность с малым потреблением электроэнергии
        • Низкое энергопотребление позволяет пользоваться любой электросетью даже при напряжении 140В
        • Плата покрыта специальным лаком, который предотвращает короткое замыкание на плате от строительной пыли и металлической стружки
        • Функционирует без перебоев даже при нестабильной сети питания
        • Простая регулировка, доступная даже для новичков
        • Компактные размеры позволяют использовать аппарат на всей рабочей площадке
        • Функция «ANTI STICK» предотвращает «залипание» электрода
        • Легкий поджиг электрода с функцией «HOT START» (горячий старт)
        • Система защиты от перегрева повышает износоустойчивость
        • Металлический корпус является надежной защитой от внешних воздействий (класс защиты IP21)
        • Высокое качество сварочных швов
        • Охлаждение сварки благодаря вертикальной установке платы и оптимального расположения кулеров, что является уникальным технологическим решением
        • Автоматическая защита от перегрева