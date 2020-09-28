Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А

Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160
Арт. X131102227
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Макс. мощность, кВт
|4.9
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|140, 260
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160 - предназначен для дуговой сварки покрытым электродом диаметром до 4 мм. Для удобства перемещения и работы аппарат имеет небольшие габариты и оснащен ремнем. Аппарат удобен в работе, подходит для сварочных работ в бытовых условиях: дома, на даче, в гараже. Легкость в применении. Данная модель имеет широкий диапазон регулирования сварочного тока до 160А, подходящий для большинства работ по сварке.
Преимущества
- Работает на полную мощность с малым потреблением электроэнергии
- Низкое энергопотребление позволяет пользоваться любой электросетью даже при напряжении 140В
- Плата покрыта специальным лаком, который предотвращает короткое замыкание на плате от строительной пыли и металлической стружки
- Функционирует без перебоев даже при нестабильной сети питания
- Простая регулировка, доступная даже для новичков
- Компактные размеры позволяют использовать аппарат на всей рабочей площадке
- Функция «ANTI STICK» предотвращает «залипание» электрода
- Легкий поджиг электрода с функцией «HOT START» (горячий старт)
- Система защиты от перегрева повышает износоустойчивость
- Металлический корпус является надежной защитой от внешних воздействий (класс защиты IP21)
- Высокое качество сварочных швов
- Охлаждение сварки благодаря вертикальной установке платы и оптимального расположения кулеров, что является уникальным технологическим решением
- Автоматическая защита от перегрева