Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160, ток 190 А

Преимущества

Работает на полную мощность с малым потреблением электроэнергии

Низкое энергопотребление позволяет пользоваться любой электросетью даже при напряжении 140В

Плата покрыта специальным лаком, который предотвращает короткое замыкание на плате от строительной пыли и металлической стружки

Функционирует без перебоев даже при нестабильной сети питания

Простая регулировка, доступная даже для новичков

Компактные размеры позволяют использовать аппарат на всей рабочей площадке

Функция «ANTI STICK» предотвращает «залипание» электрода

Легкий поджиг электрода с функцией «HOT START» (горячий старт)

Система защиты от перегрева повышает износоустойчивость

Металлический корпус является надежной защитой от внешних воздействий (класс защиты IP21)

Высокое качество сварочных швов

Охлаждение сварки благодаря вертикальной установке платы и оптимального расположения кулеров, что является уникальным технологическим решением

Автоматическая защита от перегрева

Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 160 - предназначен для дуговой сварки покрытым электродом диаметром до 4 мм. Для удобства перемещения и работы аппарат имеет небольшие габариты и оснащен ремнем. Аппарат удобен в работе, подходит для сварочных работ в бытовых условиях: дома, на даче, в гараже. Легкость в применении. Данная модель имеет широкий диапазон регулирования сварочного тока до 160А, подходящий для большинства работ по сварке.