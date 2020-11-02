Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
Арт. X131102230
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Макс. мощность, кВт
|7.7
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|250
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|10
С этим товаром смотрят
- Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250 – инструмент профессионального класса. Используется для сварки по металлу с электродами, толщина которых не превышает 6 мм. Очень мощный и простой в эксплуатации.
Преимущества
- Отличные показатели мощности 7700 Вт
- Воздушное охлаждение через вентиляционные отверстия в корпусе
- Функция антизалипания («ANTI STICK») и горячего старта
- Удобная регулировка силы тока при помощи тумблеров
- Удобное присоединение кабелей при помощи клемм
- Световой индикатор включенного положения
- Сетевая вилка
- Мягкая ручка для комфортной переноски прибора
- Малый вес 5,2 кг