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Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
4.9
42
10 490 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
    Арт. X131102230
    4.9
    42
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250

      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250

      10 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131102230
      4.9
      42

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. мощность, кВт
      		7.7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      10 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250 – инструмент профессионального класса. Используется для сварки по металлу с электродами, толщина которых не превышает 6 мм. Очень мощный и простой в эксплуатации.

        Преимущества

        • Отличные показатели мощности 7700 Вт
        • Воздушное охлаждение через вентиляционные отверстия в корпусе
        • Функция антизалипания («ANTI STICK») и горячего старта
        • Удобная регулировка силы тока при помощи тумблеров
        • Удобное присоединение кабелей при помощи клемм
        • Световой индикатор включенного положения
        • Сетевая вилка
        • Мягкая ручка для комфортной переноски прибора
        • Малый вес 5,2 кг