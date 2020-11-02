Преимущества

Отличные показатели мощности 7700 Вт

Воздушное охлаждение через вентиляционные отверстия в корпусе

Функция антизалипания («ANTI STICK») и горячего старта

Удобная регулировка силы тока при помощи тумблеров

Удобное присоединение кабелей при помощи клемм

Световой индикатор включенного положения

Сетевая вилка

Мягкая ручка для комфортной переноски прибора

Малый вес 5,2 кг

Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 250 – инструмент профессионального класса. Используется для сварки по металлу с электродами, толщина которых не превышает 6 мм. Очень мощный и простой в эксплуатации.