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Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
5.0
3
9 171 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Арт. О00000011285
    5.0
    3
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux

      Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux

      9 171 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011285
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      9 171 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-220Т LUX работает от сети 220 В. Отличается широким диапазоном сварочного тока. Данная модель применяется для ручной дуговой сварки на постоянном токе. Аппарат имеет стильный внешний вид, отличается высокой производительностью. Инвертор имеет компактный корпус и малый вес, поэтому применяется для работ на высоте и в полевых условиях. 

        Преимущества

        • Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов
        • Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева
        • Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения
        • Функция ANTI STICK - осуществляет автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода
        • Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги
        • Функция ARC FORCE (форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги
        • Защита от короткого замыкания
        • Автомат защиты надежно защищает плату (при входном напряжении)
        • Обновленный эргономичный дизайн корпуса
        • Кабель электрододержателя 3 м
        • Возможность работы в диапазоне температур -20°до +50°С