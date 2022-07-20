Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т Lux

Преимущества

Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов

Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева

Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения

Функция ANTI STICK - осуществляет автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода

Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги

Функция ARC FORCE (форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги

Защита от короткого замыкания

Автомат защиты надежно защищает плату (при входном напряжении)

Обновленный эргономичный дизайн корпуса

Кабель электрододержателя 3 м

Возможность работы в диапазоне температур -20°до +50°С

Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-220Т LUX работает от сети 220 В. Отличается широким диапазоном сварочного тока. Данная модель применяется для ручной дуговой сварки на постоянном токе. Аппарат имеет стильный внешний вид, отличается высокой производительностью. Инвертор имеет компактный корпус и малый вес, поэтому применяется для работ на высоте и в полевых условиях.