Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
Арт. О00000011283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный аппарат Ресанта САИ-160T LUX предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом. Данный аппарат может использоваться как в бытовом, так и в промышленном сегменте. Данная серия сварочных аппаратов разработана на базе IGBT транзисторов TOSHIBA. Сварочный аппарат портативен и универсален в применении. Небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для любых ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность.
Преимущества
- Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева
- Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения
- Функция ANTI STICK - осуществляет автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода
- Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги
- Функция ARC FORCE (форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги
- Защита от короткого замыкания
- Автомат защиты надежно защищает плату (при входном напряжении)
- Данные сварочные аппараты имеют повышенный ресурс за счет транзисторов TOSHIBA
- Обновленный эргономичный дизайн корпуса
- Возможность работы в диапазоне температур -20°до +50°С