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Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
5.0
1
7 390 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Арт. О00000011283
    5.0
    1
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
    Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux
      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux

      Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux

      7 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011283
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      7 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный аппарат Ресанта САИ-160T LUX предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом. Данный аппарат может использоваться как в бытовом, так и в промышленном сегменте. Данная серия сварочных аппаратов разработана на базе IGBT транзисторов TOSHIBA. Сварочный аппарат портативен и универсален в применении. Небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для любых ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность.

        Преимущества

        • Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева
        • Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения
        • Функция ANTI STICK - осуществляет автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода
        • Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги
        • Функция ARC FORCE (форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги
        • Защита от короткого замыкания
        • Автомат защиты надежно защищает плату (при входном напряжении)
        • Данные сварочные аппараты имеют повышенный ресурс за счет транзисторов TOSHIBA
        • Обновленный эргономичный дизайн корпуса
        • Возможность работы в диапазоне температур -20°до +50°С