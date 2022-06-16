Сварочный инвертор Ресанта САИ-160Т Lux

Сварочный аппарат Ресанта САИ-160T LUX предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом. Данный аппарат может использоваться как в бытовом, так и в промышленном сегменте. Данная серия сварочных аппаратов разработана на базе IGBT транзисторов TOSHIBA. Сварочный аппарат портативен и универсален в применении. Небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для любых ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность.

Преимущества