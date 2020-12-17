Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
Арт. X131102229
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Макс. мощность, кВт
|6.6
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|220
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|10
С этим товаром смотрят
- Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220 - подходит для сварки металлических конструкций постоянным током покрытым электродом до 5 мм. Сварочный ток регулируется от 10 до 220 А ровных сварных швов и для более точной работы. Одна из самых оптимальных моделей с прекрасным соотношением габаритов и мощности. Аппарат простой в использовании и не требует специальных знаний. Широкий ремень позволяет удобно носить аппарат на плече.
Преимущества
- Построен на IGBT транзисторах
- Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт)
- Принудительное туннельное охлаждение
- Наличие практичного ремня для легкой транспортировки аппарата
- Защита от перегрева
- Высокопроизводительный аппарат не требует технического ухода
- Класс защиты IP21