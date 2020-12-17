Преимущества

Построен на IGBT транзисторах

Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт)

Принудительное туннельное охлаждение

Наличие практичного ремня для легкой транспортировки аппарата

Защита от перегрева

Высокопроизводительный аппарат не требует технического ухода

Класс защиты IP21

Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220 - подходит для сварки металлических конструкций постоянным током покрытым электродом до 5 мм. Сварочный ток регулируется от 10 до 220 А ровных сварных швов и для более точной работы. Одна из самых оптимальных моделей с прекрасным соотношением габаритов и мощности. Аппарат простой в использовании и не требует специальных знаний. Широкий ремень позволяет удобно носить аппарат на плече.