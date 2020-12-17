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Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
4.7
75
7 890 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
    Арт. X131102229
    4.7
    75
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220

      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220

      7 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131102229
      4.7
      75

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. мощность, кВт
      		6.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      7 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220 - подходит для сварки металлических конструкций постоянным током покрытым электродом до 5 мм. Сварочный ток регулируется от 10 до 220 А ровных сварных швов и для более точной работы. Одна из самых оптимальных моделей с прекрасным соотношением габаритов и мощности. Аппарат простой в использовании и не требует специальных знаний. Широкий ремень позволяет удобно носить аппарат на плече.

        Преимущества

        • Построен на IGBT транзисторах
        • Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт)
        • Принудительное туннельное охлаждение
        • Наличие практичного ремня для легкой транспортировки аппарата
        • Защита от перегрева
        • Высокопроизводительный аппарат не требует технического ухода
        • Класс защиты IP21