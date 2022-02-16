Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)

Резак плазменный для СВАРОГ CS 50 IVT6807 это надежный инструмент для резки металла толщиной до 15 мм. При работе он создает струю плазмы, которая рассекает заготовку и тут же сваривает ее край, благодаря чему срез получается ровным и не острым. Преимущество плазменного резака в том, что он пригоден для любого вида металла: цветного и черного. Он обладает высокой стойкостью к износу, легок в управлении. Имеет компактные размеры, поэтому удобен в транспортировке. Нескользящая рукоятка комфортно сидит в руке и обеспечивает надежный хват инструмента. Резак оснащен воздушным охлаждением для защиты от перегрева, имеет шарнир для плотного соединения с шлангом. Оборудован длинным кабелем на 6 метров, который позволяет свободно перемещать резак по рабочей области. Купить резак СВАРОГ TECH CS 50 можно в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.

Преимущества