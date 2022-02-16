Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Зажигание дуги
|высокочастотное (HF)
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Центральный адаптер
|Да
Резак плазменный для СВАРОГ CS 50 IVT6807 это надежный инструмент для резки металла толщиной до 15 мм. При работе он создает струю плазмы, которая рассекает заготовку и тут же сваривает ее край, благодаря чему срез получается ровным и не острым. Преимущество плазменного резака в том, что он пригоден для любого вида металла: цветного и черного. Он обладает высокой стойкостью к износу, легок в управлении. Имеет компактные размеры, поэтому удобен в транспортировке. Нескользящая рукоятка комфортно сидит в руке и обеспечивает надежный хват инструмента. Резак оснащен воздушным охлаждением для защиты от перегрева, имеет шарнир для плотного соединения с шлангом. Оборудован длинным кабелем на 6 метров, который позволяет свободно перемещать резак по рабочей области. Купить резак СВАРОГ TECH CS 50 можно в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.
Преимущества
- Универсален для разного вида металла
- Эффективен
- Надежен
- Удобный хват рукоятки
- Воздушное охлаждение
- Толщина реза 15 мм
- Длина кабеля 6 м
- Вес 2,1 кг