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Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
5.0
2
16 087 ₽
Плазменные резаки
    Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
    Арт. X131107247
    5.0
    2
    Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
    Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
    Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
    Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
    Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
      Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
      Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
      Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
      Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)
      Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)

      Плазменный резак Сварог CS 50 IVT6807 (6 м)

      16 087 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131107247
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Зажигание дуги
      		высокочастотное (HF)
      Центральный адаптер
      		Да
      Все характеристики
      16 087 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Резак плазменный для СВАРОГ CS 50 IVT6807 это надежный инструмент для резки металла толщиной до 15 мм. При работе он создает струю плазмы, которая рассекает заготовку и тут же сваривает ее край, благодаря чему срез получается ровным и не острым. Преимущество плазменного резака в том, что он пригоден для любого вида металла: цветного и черного. Он обладает высокой стойкостью к износу, легок в управлении. Имеет компактные размеры, поэтому удобен в транспортировке. Нескользящая рукоятка комфортно сидит в руке и обеспечивает надежный хват инструмента. Резак оснащен воздушным охлаждением для защиты от перегрева, имеет шарнир для плотного соединения с шлангом. Оборудован длинным кабелем на 6 метров, который позволяет свободно перемещать резак по рабочей области. Купить резак СВАРОГ TECH CS 50 можно в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.

        Преимущества

        • Универсален для разного вида металла
        • Эффективен
        • Надежен
        • Удобный хват рукоятки
        • Воздушное охлаждение
        • Толщина реза 15 мм
        • Длина кабеля 6 м
        • Вес 2,1 кг