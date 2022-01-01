Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40
Найти аналог
Аппараты плазменной резки
    Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40
    Арт. tss_2181190
    Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40
    Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40
    Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40
    Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40
      Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40
      Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40
      Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40
      Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40

      Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2181190

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		410х160х270
      Частота, Гц
      		50, 60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40 067013 предназначается для воздушно-плазменной резки металлов любого типа (сталь, алюминий, медь и прочие), а также токопроводящих материалов. Агрегат подходит для работы с заготовками толщиной до 12 мм. Устройство легко транспортировать благодаря небольшим габаритам и весу. Аппарат активно эксплуатируется на стройке, в частных мастерских, на небольшом производстве. Модель работает от сети напряжением 220 В. Для работы необходимо приобрести компрессор

        Преимущества

        • Охлаждение воздухом после резки
        • Защита от перегрева
        • Максимальное рабочее напряжение - 96 В
        • Холостой ход - 210 В
        • Класс изоляции - F
        • Высокий КПД - 85%
        • Степень защиты - IP21S
        • Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки
        • Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»