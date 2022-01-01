Преимущества

Охлаждение воздухом после резки

Защита от перегрева

Максимальное рабочее напряжение - 96 В

Холостой ход - 210 В

Класс изоляции - F

Высокий КПД - 85%

Степень защиты - IP21S

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40 067013 предназначается для воздушно-плазменной резки металлов любого типа (сталь, алюминий, медь и прочие), а также токопроводящих материалов. Агрегат подходит для работы с заготовками толщиной до 12 мм. Устройство легко транспортировать благодаря небольшим габаритам и весу. Аппарат активно эксплуатируется на стройке, в частных мастерских, на небольшом производстве. Модель работает от сети напряжением 220 В. Для работы необходимо приобрести компрессор