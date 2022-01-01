Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40
Арт. tss_2181190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|410х160х270
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Частота, Гц
|50, 60
- Аппарат воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40 067013 предназначается для воздушно-плазменной резки металлов любого типа (сталь, алюминий, медь и прочие), а также токопроводящих материалов. Агрегат подходит для работы с заготовками толщиной до 12 мм. Устройство легко транспортировать благодаря небольшим габаритам и весу. Аппарат активно эксплуатируется на стройке, в частных мастерских, на небольшом производстве. Модель работает от сети напряжением 220 В. Для работы необходимо приобрести компрессор
Преимущества
- Охлаждение воздухом после резки
- Защита от перегрева
- Максимальное рабочее напряжение - 96 В
- Холостой ход - 210 В
- Класс изоляции - F
- Высокий КПД - 85%
- Степень защиты - IP21S
- Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки
- Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»