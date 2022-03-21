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Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
5.0
3
Найти аналог
Аппараты плазменной резки
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
    Арт. 710340
    5.0
    3
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210

      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 710340
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		370х155х295
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210 - это малогабаритный, простой в использовании и легкий инверторный аппарат для выполнения раскроя тонколистового металла (или любого токопроводящего материала). Данный аппарат для плазменной резки отличается конструктивной простотой — имеет эргономичную панель управления и специальный разъем для горелки евростандарта. Это позволяет осуществлять работы по резке металла даже в бытовых условиях оператором, не имеющим большого опыта.

        Преимущества

        • Резка постоянным током
        • Работа с широким спектром материалов
        • Высокочастотный поджиг дуги
        • Плавная регулировка тока
        • Степень защиты по классу IP23