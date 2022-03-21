Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210 - это малогабаритный, простой в использовании и легкий инверторный аппарат для выполнения раскроя тонколистового металла (или любого токопроводящего материала). Данный аппарат для плазменной резки отличается конструктивной простотой — имеет эргономичную панель управления и специальный разъем для горелки евростандарта. Это позволяет осуществлять работы по резке металла даже в бытовых условиях оператором, не имеющим большого опыта.

Преимущества