Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210
Арт. 710340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|370х155х295
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Напряжение сети, В
|220
- Аппарат плазменной резки Сварог CUT 40 B (R34) 00000085210 - это малогабаритный, простой в использовании и легкий инверторный аппарат для выполнения раскроя тонколистового металла (или любого токопроводящего материала). Данный аппарат для плазменной резки отличается конструктивной простотой — имеет эргономичную панель управления и специальный разъем для горелки евростандарта. Это позволяет осуществлять работы по резке металла даже в бытовых условиях оператором, не имеющим большого опыта.
Преимущества
- Резка постоянным током
- Работа с широким спектром материалов
- Высокочастотный поджиг дуги
- Плавная регулировка тока
- Степень защиты по классу IP23