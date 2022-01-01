Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
Арт. О00000021961
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|220, 380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994 представляет собой аппарат, который может работать от сети 220 и 380 В без дополнительного переключения. Агрегат предназначен для профессиональной ручной дуговой сварки покрытыми электродами (1.5 - 5 мм), а также аргонодуговой сварки (1 - 4 мм). Инвертор отличается высоким классом защиты IP21S, подходит для бытового и профессионального применения. Применяется в коммунальной сфере, на строительных объектах.
Преимущества
- Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994 рассчитано на одно- и двухфазное напряжение сети (переключается автоматически)
- Аппарат отслеживает напряжение и зажигает индикацию 220 или 380 В
- Автоматическое отключение при перегрузках сети и перегреве
- Для охлаждения силового трансформатора установлен дополнительный вентилятор
- Многоплатная компоновка
- Платы изготовлены при помощи SMT монтажа
- Прочный металлический корпус с защитными бамперами
- Малый вес, позволяет комфортно работать при монтажных условиях
- Функция "горячий старт"
- Форсаж дуги
- Функция Антистик
- Функция VRD (снижение напряжения во время холостого хода)
- Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату
- Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку