Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
    Арт. О00000021961
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994
      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994

      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000021961

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220, 380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994 представляет собой аппарат, который может работать от сети 220 и 380 В без дополнительного переключения. Агрегат предназначен для профессиональной ручной дуговой сварки покрытыми электродами (1.5 - 5 мм), а также аргонодуговой сварки (1 - 4 мм). Инвертор отличается высоким классом защиты IP21S, подходит для бытового и профессионального применения. Применяется в коммунальной сфере, на строительных объектах.

        Преимущества

        • Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994 рассчитано на одно- и двухфазное напряжение сети (переключается автоматически)
        • Аппарат отслеживает напряжение и зажигает индикацию 220 или 380 В
        • Автоматическое отключение при перегрузках сети и перегреве
        • Для охлаждения силового трансформатора установлен дополнительный вентилятор
        • Многоплатная компоновка
        • Платы изготовлены при помощи SMT монтажа
        • Прочный металлический корпус с защитными бамперами
        • Малый вес, позволяет комфортно работать при монтажных условиях
        • Функция "горячий старт"
        • Форсаж дуги
        • Функция Антистик
        • Функция VRD (снижение напряжения во время холостого хода)
        • Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату
        • Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку