Преимущества

Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994 рассчитано на одно- и двухфазное напряжение сети (переключается автоматически)

Аппарат отслеживает напряжение и зажигает индикацию 220 или 380 В

Автоматическое отключение при перегрузках сети и перегреве

Для охлаждения силового трансформатора установлен дополнительный вентилятор

Многоплатная компоновка

Платы изготовлены при помощи SMT монтажа

Прочный металлический корпус с защитными бамперами

Малый вес, позволяет комфортно работать при монтажных условиях

Функция "горячий старт"

Форсаж дуги

Функция Антистик

Функция VRD (снижение напряжения во время холостого хода)

Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату

Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку

Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL Z226 95994 представляет собой аппарат, который может работать от сети 220 и 380 В без дополнительного переключения. Агрегат предназначен для профессиональной ручной дуговой сварки покрытыми электродами (1.5 - 5 мм), а также аргонодуговой сварки (1 - 4 мм). Инвертор отличается высоким классом защиты IP21S, подходит для бытового и профессионального применения. Применяется в коммунальной сфере, на строительных объектах.