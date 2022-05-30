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Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Арт. X131101384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|200
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|15
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- Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N) выпущен в уникальном дизайне и в ограниченном количестве. Отличается от стандартной модели REAL ARC 200 (Z238N) стильным дизайном, расширенной комплектацией и улучшенной работой Antistick. Сварочный аппарат данной серии предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.
Преимущества
- Обновленный корпус: пластиковая решетка на передней панели
- Увеличенный разъем 35-50
- Удобный прорезиненный регулятор
- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Уверенная сварка электродом до 4 мм
- Усиленная функция Antistick - защита аппарата от короткого замыкания сварочного тока
- Классическая система управления
- Стабильность горения дуги
- Расширенная комплектация