Преимущества

Обновленный корпус: пластиковая решетка на передней панели

Увеличенный разъем 35-50

Удобный прорезиненный регулятор

Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В

Уверенная сварка электродом до 4 мм

Усиленная функция Antistick - защита аппарата от короткого замыкания сварочного тока

Классическая система управления

Стабильность горения дуги

Расширенная комплектация

Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N) выпущен в уникальном дизайне и в ограниченном количестве. Отличается от стандартной модели REAL ARC 200 (Z238N) стильным дизайном, расширенной комплектацией и улучшенной работой Antistick. Сварочный аппарат данной серии предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.