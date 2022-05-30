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Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
5.0
3
10 410 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Арт. X131101384
5.0
3
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
  • Персональная скидка
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)

Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N)

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10 410 ₽
за штуку
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5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X131101384
5.0
3

Характеристики

Производитель
Сварог
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. сварочный ток MMA, А
200
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
15
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 410 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 200 Black (Z238N) выпущен в уникальном дизайне и в ограниченном количестве. Отличается от стандартной модели REAL ARC 200 (Z238N) стильным дизайном, расширенной комплектацией и улучшенной работой Antistick. Сварочный аппарат данной серии предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.

    Преимущества

    • Обновленный корпус: пластиковая решетка на передней панели
    • Увеличенный разъем 35-50
    • Удобный прорезиненный регулятор 
    • Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
    • Уверенная сварка электродом до 4 мм
    • Усиленная функция Antistick - защита аппарата от короткого замыкания сварочного тока
    • Классическая система управления
    • Стабильность горения дуги
    • Расширенная комплектация