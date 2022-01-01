Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
Арт. Ю00000030245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|11.78
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL Z29801 95487 представляет собой удобное оборудование для эффективной работы с швами различной толщины. Мощность позволяет варить электродами диаметром до 6 мм. Для новичков и опытных сварщиков станут полезными Arc Force и Hot Start. При необходимости можно подключить пульт ДУ и контролировать силу тока на расстоянии. Благодаря привычной системе управления для начала сварочных работ не требуется дополнительных знаний и навыков.
Преимущества
- Уверенная сварка электродом до 6 мм
- Функция Arc Force и Hot Start
- Подключение пульта ДУ
- Классическая система управления
- Стабильность горения дуги
- Прочный корпус