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Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
    Арт. Ю00000030245
    Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
    Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
    Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
    Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
    Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
      Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
      Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
      Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
      Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)
      Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)

      Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL (Z29801)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000030245

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		11.78
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL Z29801 95487 представляет собой удобное оборудование для эффективной работы с швами различной толщины. Мощность позволяет варить электродами диаметром до 6 мм. Для новичков и опытных сварщиков станут полезными Arc Force и Hot Start. При необходимости можно подключить пульт ДУ и контролировать силу тока на расстоянии. Благодаря привычной системе управления для начала сварочных работ не требуется дополнительных знаний и навыков.

        Преимущества

        • Уверенная сварка электродом до 6 мм
        • Функция Arc Force и Hot Start
        • Подключение пульта ДУ
        • Классическая система управления
        • Стабильность горения дуги
        • Прочный корпус