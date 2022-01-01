Преимущества

Уверенная сварка электродом до 6 мм

Функция Arc Force и Hot Start

Подключение пульта ДУ

Классическая система управления

Стабильность горения дуги

Прочный корпус

Сварочный инвертор Сварог ARC 315 REAL Z29801 95487 представляет собой удобное оборудование для эффективной работы с швами различной толщины. Мощность позволяет варить электродами диаметром до 6 мм. Для новичков и опытных сварщиков станут полезными Arc Force и Hot Start. При необходимости можно подключить пульт ДУ и контролировать силу тока на расстоянии. Благодаря привычной системе управления для начала сварочных работ не требуется дополнительных знаний и навыков.