Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832

Преимущества

Широкая сфера применения

Плечевой ремень для работы на высоте и удобства переноски

Качественное исполнение

Индикация питания

Функции Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги

Защита от перегрева

Небольшие габариты

Долгий срок службы

Инвертор сварочный IQ 200 Fubag — аппарат, который находит широкое применение как в быту, так и в условиях небольших предприятий (ЖКХ, автосервис и другие). Он позволяет получить практически незаметный шов при соединении деталей и поверхностей из различных видов низколегированного и малоуглеродистого металлов. Наличие плечевого ремня и малый вес (3 кг) дают возможность использовать устройство при высотных работах. Модель оснащена системой охлаждения, которая препятствует перегреву внутренних элементов. Функция AntiSticking отвечает за снижение мощности тока при залипании электрода, что помогает не повредить обмазку и создать максимально ровное покрытие.