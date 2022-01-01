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Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
6 490 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
Арт. fubag_1171
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832
Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832

Сварочный инвертор Fubag IQ 200 38832

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6 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. fubag_1171

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. мощность, кВт
7.7
Макс. сварочный ток MMA, А
200
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инвертор сварочный IQ 200 Fubag — аппарат, который находит широкое применение как в быту, так и в условиях небольших предприятий (ЖКХ, автосервис и другие). Он позволяет получить практически незаметный шов при соединении деталей и поверхностей из различных видов низколегированного и малоуглеродистого металлов. Наличие плечевого ремня и малый вес (3 кг) дают возможность использовать устройство при высотных работах. Модель оснащена системой охлаждения, которая препятствует перегреву внутренних элементов. Функция AntiSticking отвечает за снижение мощности тока при залипании электрода, что помогает не повредить обмазку и создать максимально ровное покрытие.

    Преимущества

    • Широкая сфера применения
    • Плечевой ремень для работы на высоте и удобства переноски
    • Качественное исполнение
    • Индикация питания
    • Функции Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги
    • Защита от перегрева
    • Небольшие габариты
    • Долгий срок службы