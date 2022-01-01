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Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Арт. О00000020126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. мощность, кВт
|8.7
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|200
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Сварочный инвертор FUBAG IR 200 VRD 38900 предназначен для продолжительной сварки с максимальным током 220 А в местах с особо опасной зоной поражения электрическим током (например, шахты, судоверфи и т.д.). Модель сварочного инвертора IR 200 V.R.D – проста и надежна в эксплуатации.
Преимущества
- Легкая настройка параметров на цифровом дисплее
- Диапазон сварочного тока – 10-200 А
- Поддержка диаметров электрода 1,6 – 5 мм
- Функции HOT START / ARC FORCE / ANTI STICK
- Отключаемая функция VRD
- Эффективная система охлаждения