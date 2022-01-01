Преимущества

Легкая настройка параметров на цифровом дисплее

Диапазон сварочного тока – 10-200 А

Поддержка диаметров электрода 1,6 – 5 мм

Функции HOT START / ARC FORCE / ANTI STICK

Отключаемая функция VRD

Эффективная система охлаждения

Сварочный инвертор FUBAG IR 200 VRD 38900 предназначен для продолжительной сварки с максимальным током 220 А в местах с особо опасной зоной поражения электрическим током (например, шахты, судоверфи и т.д.). Модель сварочного инвертора IR 200 V.R.D – проста и надежна в эксплуатации.