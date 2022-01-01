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Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
8 870 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Арт. О00000020126
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900
Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900

Сварочный инвертор Fubag IR 200 VRD 38900

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8 870 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000020126

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. мощность, кВт
8.7
Макс. сварочный ток MMA, А
200
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
10
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 870 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор FUBAG IR 200 VRD 38900 предназначен для продолжительной сварки с максимальным током 220 А в местах с особо опасной зоной поражения электрическим током (например, шахты, судоверфи и т.д.). Модель сварочного инвертора IR 200 V.R.D – проста и надежна в эксплуатации.

    Преимущества

    • Легкая настройка параметров на цифровом дисплее
    • Диапазон сварочного тока – 10-200 А
    • Поддержка диаметров электрода 1,6 – 5 мм
    • Функции HOT START / ARC FORCE / ANTI STICK
    • Отключаемая функция VRD
    • Эффективная система охлаждения