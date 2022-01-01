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Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Арт. О00000028894
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|6.2
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Универсальный сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799 для ручной дуговой (MMA) и аргонодуговой сварки методом TIG Lift. Аппарат имеет настраиваемый импульсный режим MMA PULSE с чередованием 2-х токов определённой частоты. Удобная панель управления помогает легко выставить нужные параметры и полностью контролировать процесс сварки. Компактность IN PULSE 180 CEL делает инвертор идеальным вариантом для работы в труднодоступных местах и на высоте.
Преимущества
- Диапазон сварочного тока (MMA, TIG) - 10-180 А
- Импульсный режим сварки MMA Pulse
- Функция TIG LIFT
- Регулируемые функции Arc Force и Hot Start
- Цифровой дисплей
- Разъем для подключения пульта дистанционного управления