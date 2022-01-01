Преимущества

Диапазон сварочного тока (MMA, TIG) - 10-180 А

Импульсный режим сварки MMA Pulse

Функция TIG LIFT

Регулируемые функции Arc Force и Hot Start

Цифровой дисплей

Разъем для подключения пульта дистанционного управления

Универсальный сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799 для ручной дуговой (MMA) и аргонодуговой сварки методом TIG Lift. Аппарат имеет настраиваемый импульсный режим MMA PULSE с чередованием 2-х токов определённой частоты. Удобная панель управления помогает легко выставить нужные параметры и полностью контролировать процесс сварки. Компактность IN PULSE 180 CEL делает инвертор идеальным вариантом для работы в труднодоступных местах и на высоте.