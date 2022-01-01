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Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
20 340 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Арт. О00000028894
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799
Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799

Сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799

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20 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000028894

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. мощность, кВт
6.2
Макс. сварочный ток MMA, А
180
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
10
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Универсальный сварочный инвертор Fubag IN Pulse 180 Cel 31799 для ручной дуговой (MMA) и аргонодуговой сварки методом TIG Lift. Аппарат имеет настраиваемый импульсный режим MMA PULSE с чередованием 2-х токов определённой частоты. Удобная панель управления помогает легко выставить нужные параметры и полностью контролировать процесс сварки. Компактность IN PULSE 180 CEL делает инвертор идеальным вариантом для работы в труднодоступных местах и на высоте.

    Преимущества

    • Диапазон сварочного тока (MMA, TIG) - 10-180 А
    • Импульсный режим сварки MMA Pulse
    • Функция TIG LIFT
    • Регулируемые функции Arc Force и Hot Start
    • Цифровой дисплей
    • Разъем для подключения пульта дистанционного управления