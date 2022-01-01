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Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
5 990 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Арт. О00000041605
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
  • Персональная скидка
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D
Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D

Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D

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5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041605

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Макс. мощность, кВт
6.8
Макс. сварочный ток MMA, А
160
Напряжение сети, В
230
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Аппарат сварочный инверторный Patriot WM160D для ручной дуговой сварки электродом (ММА). Аппарат прост в управлении, устойчив к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам. Подходит для работы при неустойчивой сети питания, включая электрогенераторные установки.

    Преимущества

    • Гарантированная работа от 140В входного напряжения
    • Надежная работа от генератора
    • Работа при температурном диапазоне -30/+50°C
    • Дополнительная защита от дождя и металлической пыли
    • Антикоррозийная защита
    • Устойчивость к вибрации и падению
    • Функции: ARC FORCE, ANTI STICK, HOT START