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Аппарат сварочный инверторный Patriot WM260DVT
Арт. О00000041610
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. мощность, кВт
|12.5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|260
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Напряжение сети, В
|230
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Аппарат сварочный инверторный Patriot WM260DVT 605302026 для ручной дуговой сварки электродом (ММА). Аппарат прост в управлении, устойчив к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам. Подходит для работы при неустойчивой сети питания, включая электрогенераторные установки.
Преимущества
- Гарантированная работа от 140В входного напряжения
- Надежная работа от генератора
- Работа при температурном диапазоне -30/+50°C
- Дополнительная защита от дождя и металлической пыли
- Антикоррозийная защита
- Устойчивость к вибрации и падению
- Функции: ARC FORCE, ANTI STICK, HOT START, VRD, TIG LIFT
- Электроды Patriot ЭР-46, 3 мм, 1 кг в комплекте поставки