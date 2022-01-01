Сварочный инвертор Patriot Power 150DC
Арт. X131102255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. мощность, кВт
|3.7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|140
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный аппарат PATRIOT 150DC MMA 605302514 подходит для эксплуатации в тяжелых условиях - прочный металлический корпус надежно защищает внутренние узлы от различных внешних воздействий.
Преимущества
- Специально усиленный входной фильтрующий контур адаптирует аппарат к пониженному напряжению
- Прост в управлении, устойчивы к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам
- Гарантированная работа от 140В входного напряжения
- Дополнительная защита от дождя и металлической пыли
- Антикоррозийная защита
- Устойчивость к вибрации и падению
- Функция Anti Stick - противодействие залипанию электрода
- Функция Hot Start - облегчение возбуждения дуги путем подачи кратковременного импульса тока;
- Функция Arc Force - повышает мощность дуги при сварке в сложных условиях короткой дугой
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы