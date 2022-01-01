Сварочный инвертор Patriot Power 150DC

Преимущества

Специально усиленный входной фильтрующий контур адаптирует аппарат к пониженному напряжению

Прост в управлении, устойчивы к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам

Гарантированная работа от 140В входного напряжения

Дополнительная защита от дождя и металлической пыли

Антикоррозийная защита

Устойчивость к вибрации и падению

Функция Anti Stick - противодействие залипанию электрода

Функция Hot Start - облегчение возбуждения дуги путем подачи кратковременного импульса тока;

Функция Arc Force - повышает мощность дуги при сварке в сложных условиях короткой дугой

Высокое качество сборки

Долгий срок службы





Сварочный аппарат PATRIOT 150DC MMA 605302514 подходит для эксплуатации в тяжелых условиях - прочный металлический корпус надежно защищает внутренние узлы от различных внешних воздействий.