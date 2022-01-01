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Сварочный инвертор Patriot Power 150DC
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Patriot Power 150DC
    Арт. X131102255
    Сварочный инвертор Patriot Power 150DC
    Сварочный инвертор Patriot Power 150DC
    Сварочный инвертор Patriot Power 150DC
    Сварочный инвертор Patriot Power 150DC
      Сварочный инвертор Patriot Power 150DC
      Сварочный инвертор Patriot Power 150DC
      Сварочный инвертор Patriot Power 150DC
      Сварочный инвертор Patriot Power 150DC

      Сварочный инвертор Patriot Power 150DC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102255

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. мощность, кВт
      		3.7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		140
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат PATRIOT 150DC MMA 605302514 подходит для эксплуатации в тяжелых условиях - прочный металлический корпус надежно защищает внутренние узлы от различных внешних воздействий. 

        Преимущества

        • Специально усиленный входной фильтрующий контур адаптирует аппарат к пониженному напряжению
        • Прост в управлении, устойчивы к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам
        • Гарантированная работа от 140В входного напряжения
        • Дополнительная защита от дождя и металлической пыли
        • Антикоррозийная защита
        • Устойчивость к вибрации и падению
        • Функция Anti Stick - противодействие залипанию электрода
        • Функция Hot Start - облегчение возбуждения дуги путем подачи кратковременного импульса тока;
        • Функция Arc Force - повышает мощность дуги при сварке в сложных условиях короткой дугой
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы