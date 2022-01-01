Сварочный инвертор Patriot Power 175DC
Арт. X131102208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. мощность, кВт
|5.5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|175
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- Инвертор Patriot Power-175 DC предназначен для выполнения сварочных работ, процесс сварки осуществляется за счет постоянного тока (DC).
Преимущества
- Меньший вес, по сравнению с аналогичным по функциям трансформаторным аппаратом
- Точное управление и поддержание силы тока сварочной дуги
- Электронная схема инвертора обеспечивает легкое и точное управления сварочным током
- Небольшой уровень потребления энергии
- Внутри инвертора расположен кулер, который служит для охлаждения