Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный инвертор Patriot Power 175DC
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Patriot Power 175DC
    Арт. X131102208
    Сварочный инвертор Patriot Power 175DC

      Сварочный инвертор Patriot Power 175DC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102208

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. мощность, кВт
      		5.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		175
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор Patriot Power-175 DC предназначен для выполнения сварочных работ, процесс сварки осуществляется за счет постоянного тока (DC).

        Преимущества

        • Меньший вес, по сравнению с аналогичным по функциям трансформаторным аппаратом
        • Точное управление и поддержание силы тока сварочной дуги
        • Электронная схема инвертора обеспечивает легкое и точное управления сварочным током
        • Небольшой уровень потребления энергии
        • Внутри инвертора расположен кулер, который служит для охлаждения