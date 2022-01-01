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PATRIOT 210DC циф.дисп.
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    PATRIOT 210DC циф.дисп.
    Арт. X131102257
    PATRIOT 210DC циф.дисп.

      PATRIOT 210DC циф.дисп.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131102257

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. мощность, кВт
      		4.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор PATRIOT 210DC 605301540 широко используется в сфере строительства (при монтаже металлоконструкций), а также при укладке различных трубопроводов. Прочный металлический корпус надежно защищает все внутренние узлы аппарата от механических повреждений. Инвертор работает от однофазной сети с напряжением 220 В. Контактная группа удобно выведена на переднюю панель устройства, что позволяет быстро подключать сварочные кабеля.

        Преимущества

        • Качественное исполнение
        • Простота эксплуатации
        • Плавная регулировка силы тока
        • Работает от сети 220 В
        • Широкий диапазон сварочного тока
        • Долгий срок службы