PATRIOT 210DC циф.дисп.
Арт. X131102257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. мощность, кВт
|4.4
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор PATRIOT 210DC 605301540 широко используется в сфере строительства (при монтаже металлоконструкций), а также при укладке различных трубопроводов. Прочный металлический корпус надежно защищает все внутренние узлы аппарата от механических повреждений. Инвертор работает от однофазной сети с напряжением 220 В. Контактная группа удобно выведена на переднюю панель устройства, что позволяет быстро подключать сварочные кабеля.
Преимущества
- Качественное исполнение
- Простота эксплуатации
- Плавная регулировка силы тока
- Работает от сети 220 В
- Широкий диапазон сварочного тока
- Долгий срок службы