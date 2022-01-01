PATRIOT 210DC циф.дисп.

Преимущества

Качественное исполнение

Простота эксплуатации

Плавная регулировка силы тока

Работает от сети 220 В

Широкий диапазон сварочного тока

Долгий срок службы

Сварочный инвертор PATRIOT 210DC 605301540 широко используется в сфере строительства (при монтаже металлоконструкций), а также при укладке различных трубопроводов. Прочный металлический корпус надежно защищает все внутренние узлы аппарата от механических повреждений. Инвертор работает от однофазной сети с напряжением 220 В. Контактная группа удобно выведена на переднюю панель устройства, что позволяет быстро подключать сварочные кабеля.