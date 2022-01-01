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Сварочный аппарат Алмаз 200
3 490 ₽
3 990 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат Алмаз 200
    Арт. О00000030269
    Сварочный аппарат Алмаз 200
    Сварочный аппарат Алмаз 200
    Сварочный аппарат Алмаз 200
    Сварочный аппарат Алмаз 200
    Сварочный аппарат Алмаз 200
      Сварочный аппарат Алмаз 200
      Сварочный аппарат Алмаз 200
      Сварочный аппарат Алмаз 200
      Сварочный аппарат Алмаз 200
      Сварочный аппарат Алмаз 200

      Сварочный аппарат Алмаз 200

      • -500 ₽
      3 490 ₽
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030269

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. мощность, кВт
      		6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      • -500 ₽
      3 490 ₽
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный аппарат Алмаз 200 инверторного типа выполнен по последней IGBT технологии, которая позволяет добиваться минимального веса и габаритов. Аппарат позволяет производить сварку постоянным током любим типом электродов. Обеспечивает качественную сварочную работу, швы хорошего качества, стабильный ток и обладает маленьким разбрызгиванием металла.

        Преимущества

        • Антизалипание/Anti-sticking препятствует прилипанию электрода: продлевается срок эксплуатации элемента
        • Горячий старт/Hot start" обеспечивает комфортный поджиг дуги
        • Форсаж дуги/Arc Force" позволяет не чувствовать изменения тока при сварке не ровных поверхностей, так как благодаря ней, аппарат "форсирует" ток и снижает вероятность залипания электрода