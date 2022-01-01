Сварочный аппарат Алмаз 200
Арт. О00000030269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Макс. мощность, кВт
|6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный аппарат Алмаз 200 инверторного типа выполнен по последней IGBT технологии, которая позволяет добиваться минимального веса и габаритов. Аппарат позволяет производить сварку постоянным током любим типом электродов. Обеспечивает качественную сварочную работу, швы хорошего качества, стабильный ток и обладает маленьким разбрызгиванием металла.
Преимущества
- Антизалипание/Anti-sticking препятствует прилипанию электрода: продлевается срок эксплуатации элемента
- Горячий старт/Hot start" обеспечивает комфортный поджиг дуги
- Форсаж дуги/Arc Force" позволяет не чувствовать изменения тока при сварке не ровных поверхностей, так как благодаря ней, аппарат "форсирует" ток и снижает вероятность залипания электрода