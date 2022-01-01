Преимущества

Антизалипание/Anti-sticking препятствует прилипанию электрода: продлевается срок эксплуатации элемента

Горячий старт/Hot start" обеспечивает комфортный поджиг дуги

Форсаж дуги/Arc Force" позволяет не чувствовать изменения тока при сварке не ровных поверхностей, так как благодаря ней, аппарат "форсирует" ток и снижает вероятность залипания электрода

Сварочный аппарат Алмаз 200 инверторного типа выполнен по последней IGBT технологии, которая позволяет добиваться минимального веса и габаритов. Аппарат позволяет производить сварку постоянным током любим типом электродов. Обеспечивает качественную сварочную работу, швы хорошего качества, стабильный ток и обладает маленьким разбрызгиванием металла.