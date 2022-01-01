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Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
    Арт. О00000032901
    Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
    Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
    Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
    Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
    Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
    Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
    Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
      Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
      Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
      Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
      Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
      Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
      Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А
      Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А

      Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000032901

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact - идеально подходит для сварки на малых предприятиях, автомастерских и бытового использования. Имеет малый вес, прочный металлический корпус и эргономическую панель управления. При использовании данного сварочного аппарата с самозащитными порошковыми проволоками становится доступен процесс сварки без использования газовых баллонов, что крайне удобно при сварке в труднодоступных местах, а так же при использовании в быту.

        Преимущества

        • Мобильность – полуавтомат имеет компактные габариты и малую массу, что позволяет использовать его в качестве переносного высокопроизводительного сварочного источника
        • Цифровое управление – эргономическая цифровая панель с 2 дисплеями позволяет максимально точно и комфортно настроить сварочный процесс
        • Расширенный функционал аппарат оснащён функцией смены полярности, независимыми регуляторами рабочего тока и скорости подачи проволоки, режимом ММА, что позволяет использовать его для широкого спектра задач, в том числе сварки порошковой самозащитной проволокой на открытых пространствах
        • Подключение к сети 220 В – позволяет использовать аппарат на малых преприятиях и предприятиях, где отсутствует трехфазная сеть
        • Евроразъем для быстрого подключения горелки на передней панели ускоряет подготовку к работе и облегчает подбор аксессуаров