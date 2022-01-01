Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact, 220В, 40-220А

Преимущества

Мобильность – полуавтомат имеет компактные габариты и малую массу, что позволяет использовать его в качестве переносного высокопроизводительного сварочного источника

Цифровое управление – эргономическая цифровая панель с 2 дисплеями позволяет максимально точно и комфортно настроить сварочный процесс

Расширенный функционал аппарат оснащён функцией смены полярности, независимыми регуляторами рабочего тока и скорости подачи проволоки, режимом ММА, что позволяет использовать его для широкого спектра задач, в том числе сварки порошковой самозащитной проволокой на открытых пространствах

Подключение к сети 220 В – позволяет использовать аппарат на малых преприятиях и предприятиях, где отсутствует трехфазная сеть

Евроразъем для быстрого подключения горелки на передней панели ускоряет подготовку к работе и облегчает подбор аксессуаров

Сварочный полуавтомат Кедр UltraMIG-220 Compact - идеально подходит для сварки на малых предприятиях, автомастерских и бытового использования. Имеет малый вес, прочный металлический корпус и эргономическую панель управления. При использовании данного сварочного аппарата с самозащитными порошковыми проволоками становится доступен процесс сварки без использования газовых баллонов, что крайне удобно при сварке в труднодоступных местах, а так же при использовании в быту.