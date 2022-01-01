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Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
66 650 ₽
66 652 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
    Арт. О00000026167
    Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
    Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
    Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
    Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
    Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
    Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
      Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
      Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
      Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
      Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
      Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
      Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511

      Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511

      • -2 ₽
      66 650 ₽
      66 652 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000026167

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      • -2 ₽
      66 650 ₽
      66 652 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подающий механизм закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511 предназначен для подачи проволоки с двойной протяжкой. Данная модель имеет защитный корпус, поэтому её можно использовать в полевых условиях. Устройство отличается устойчивостью к осадкам, грязи, пыли и ультрафиолету. Евроразъём подающего механизма совместим с любыми горелками, которые имеют соответствующее подключение.

        Преимущества

        • Усиленная и стабильная мощность подачи проволоки
        • Более долговечная конструкция благодаря прочному корпусу
        • Защищен от пыли, подходит для работы в жестких условиях эксплуатации