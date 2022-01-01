Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511
Арт. О00000026167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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- Подающий механизм закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511 предназначен для подачи проволоки с двойной протяжкой. Данная модель имеет защитный корпус, поэтому её можно использовать в полевых условиях. Устройство отличается устойчивостью к осадкам, грязи, пыли и ультрафиолету. Евроразъём подающего механизма совместим с любыми горелками, которые имеют соответствующее подключение.
Преимущества
- Усиленная и стабильная мощность подачи проволоки
- Более долговечная конструкция благодаря прочному корпусу
- Защищен от пыли, подходит для работы в жестких условиях эксплуатации