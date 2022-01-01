Механизм подающий закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511

Преимущества

Усиленная и стабильная мощность подачи проволоки

Более долговечная конструкция благодаря прочному корпусу

Защищен от пыли, подходит для работы в жестких условиях эксплуатации

Подающий механизм закрытого типа Кедр AlphaWF-2 8009511 предназначен для подачи проволоки с двойной протяжкой. Данная модель имеет защитный корпус, поэтому её можно использовать в полевых условиях. Устройство отличается устойчивостью к осадкам, грязи, пыли и ультрафиолету. Евроразъём подающего механизма совместим с любыми горелками, которые имеют соответствующее подключение.