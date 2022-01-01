Сварочный полуавтомат КЕДР MIG 359 (тележка)+MMA
Арт. X131101329
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Полуавтомат КЕДР MIG 359 380V 00007120001 рассчитан на интенсивную эксплуатацию в суровых условиях. Широкий диапазон сварочного тока 50-500 А позволяет работать с металлами большой толщины. На лицевой панели предусмотрены специальные силовые разъемы, которыее служат для быстрого подключения сварочных кабелей. Все необходимые вспомогательные принадлежности и сварочные материалы можно хранить в предусмотренном ящике.
Преимущества
- Простое управление. Панель управления содержит несколько барашков для регулировки основных параметров сварки, два дисплея, показывающих реальный сварочный ток и напряжение в процессе сварки, а также светодиодную индикацию сети и перегрева
- Продолжительная работа. На корпусе полуавтомата КЕДР MIG 359 380V 00007120001 имеются отверстия, обеспечивающие забор воздуха для охлаждения
- Легкое перемещение. Полуавтомат оснащен колесами, что значительно облегчает его перемещение по рабочей площадке
- Встроенная термозащита
- Принудительное воздушное охлаждение
- Два дисплея
- Отличное соотношением цены и качества
- Возможность работы в 2-х, 4-хтактном режиме
- Отдельный и переносной механизм подачи проволоки. Кабель управления – длинной 5 метров
- Ящик для хранения принадлежностей и сварочных материалов
- Плавная регулировка индуктивности
- Туннельная вентиляция, возможность использования в сложных условиях
- Возможность установки сварочной катушки диаметром 200/300мм
- Позволяет производить сварку протяженных и сложных пространственных конструкций (например, в судостроении)
- Минимальное разбрызгивание металла
- Принудительная подача проволоки без расхода газа