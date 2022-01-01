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Сварочный полуавтомат КЕДР MIG 359 (тележка)+MMA
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат КЕДР MIG 359 (тележка)+MMA
    Арт. X131101329
    Сварочный полуавтомат КЕДР MIG 359 (тележка)+MMA

      Сварочный полуавтомат КЕДР MIG 359 (тележка)+MMA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101329

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полуавтомат КЕДР MIG 359 380V 00007120001 рассчитан на интенсивную эксплуатацию в суровых условиях. Широкий диапазон сварочного тока 50-500 А позволяет работать с металлами большой толщины. На лицевой панели предусмотрены специальные силовые разъемы, которыее служат для быстрого подключения сварочных кабелей. Все необходимые вспомогательные принадлежности и сварочные материалы можно хранить в предусмотренном ящике.

        Преимущества

        • Простое управление. Панель управления содержит несколько барашков для регулировки основных параметров сварки, два дисплея, показывающих реальный сварочный ток и напряжение в процессе сварки, а также светодиодную индикацию сети и перегрева
        • Продолжительная работа. На корпусе полуавтомата КЕДР MIG 359 380V 00007120001 имеются отверстия, обеспечивающие забор воздуха для охлаждения
        • Легкое перемещение. Полуавтомат оснащен колесами, что значительно облегчает его перемещение по рабочей площадке
        • Встроенная термозащита
        • Принудительное воздушное охлаждение
        • Два дисплея
        • Отличное соотношением цены и качества
        • Возможность работы в 2-х, 4-хтактном режиме
        • Отдельный и переносной механизм подачи проволоки. Кабель управления – длинной 5 метров
        • Ящик для хранения принадлежностей и сварочных материалов
        • Плавная регулировка индуктивности
        • Туннельная вентиляция, возможность использования в сложных условиях
        • Возможность установки сварочной катушки диаметром 200/300мм
        • Позволяет производить сварку протяженных и сложных пространственных конструкций (например, в судостроении)
        • Минимальное разбрызгивание металла
        • Принудительная подача проволоки без расхода газа