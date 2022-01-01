Сварочный полуавтомат КЕДР MIG 359 (тележка)+MMA

Преимущества

Простое управление. Панель управления содержит несколько барашков для регулировки основных параметров сварки, два дисплея, показывающих реальный сварочный ток и напряжение в процессе сварки, а также светодиодную индикацию сети и перегрева

Продолжительная работа. На корпусе полуавтомата КЕДР MIG 359 380V 00007120001 имеются отверстия, обеспечивающие забор воздуха для охлаждения

Легкое перемещение. Полуавтомат оснащен колесами, что значительно облегчает его перемещение по рабочей площадке

Встроенная термозащита

Принудительное воздушное охлаждение

Два дисплея

Отличное соотношением цены и качества

Возможность работы в 2-х, 4-хтактном режиме

Отдельный и переносной механизм подачи проволоки. Кабель управления – длинной 5 метров

Ящик для хранения принадлежностей и сварочных материалов

Плавная регулировка индуктивности

Туннельная вентиляция, возможность использования в сложных условиях

Возможность установки сварочной катушки диаметром 200/300мм

Позволяет производить сварку протяженных и сложных пространственных конструкций (например, в судостроении)

Минимальное разбрызгивание металла

Принудительная подача проволоки без расхода газа

Полуавтомат КЕДР MIG 359 380V 00007120001 рассчитан на интенсивную эксплуатацию в суровых условиях. Широкий диапазон сварочного тока 50-500 А позволяет работать с металлами большой толщины. На лицевой панели предусмотрены специальные силовые разъемы, которыее служат для быстрого подключения сварочных кабелей. Все необходимые вспомогательные принадлежности и сварочные материалы можно хранить в предусмотренном ящике.