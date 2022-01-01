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Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Арт. О00000032903
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Аппарат отлично подходит для использования на производственных предприятиях, строительных площадках и на станциях техобслуживания сельскохозяйственной техники. Сварочный ток до З00А и надежный 4-роликовый подающий механизм в сочетании с возможностью установки катушек КЗ00 обеспечивают высокую производительность и непрерывность сварочного процесса. КЕДР AlphaMIG-300S оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу. Помимо этого, аппарат позволяет осуществлять ручную подстройку скорости подачи в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.
Преимущества
- Мощность и производительность - высококачественная стабильная сварка на токах до З00А обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надёжным силовым модулем
- Высокая мобильность - корпус аппарата представляет собой компактный моноблок на тележке, оборудованной площадкой под баллон и точками крепления оборудования
- Синергетическое управление - для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток, обо всём остальном позаботиться высокоскоростной процессор
- 4-роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу проволоки
- Возможность быстрой смены полярности значительно упрощает переход на самозащитную порошковую проволоку