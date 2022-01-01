Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В

Преимущества

Мощность и производительность - высококачественная стабильная сварка на токах до З00А обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надёжным силовым модулем

Высокая мобильность - корпус аппарата представля­ет собой компактный моноблок на тележке, оборудо­ванной площадкой под баллон и точками крепления оборудования

Синергетическое управление - для настройки аппа­рата достаточно выбрать нужную программу и устано­вить сварочный ток, обо всём остальном позаботиться высокоскоростной процессор

4-роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу проволоки

Возможность быстрой смены полярности значите­льно упрощает переход на самозащитную порошковую проволоку

Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Аппарат отлично подходит для использования на производственных предприятиях, строительных площадках и на станциях техобслуживания сельскохозяйственной техники. Сварочный ток до З00А и надежный 4-роликовый подающий механизм в сочетании с возможностью установки катушек КЗ00 обеспе­чивают высокую производительность и непрерывность сварочного процесса. КЕДР AlphaMIG-300S оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать обору­дование к работе и переходить от процесса к процессу. Помимо этого, аппарат позволяет осуществлять ручную подстройку скорости подачи в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.