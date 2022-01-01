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Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
168 147 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Арт. О00000032903
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В
Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В

Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300S, 30–300А, 380В

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168 147 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 019 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000032903

Характеристики

Производитель
Кедр
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
168 147 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 019 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный полуавтомат Кедр AlphaMIG-300 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Аппарат отлично подходит для использования на производственных предприятиях, строительных площадках и на станциях техобслуживания сельскохозяйственной техники. Сварочный ток до З00А и надежный 4-роликовый подающий механизм в сочетании с возможностью установки катушек КЗ00 обеспе­чивают высокую производительность и непрерывность сварочного процесса. КЕДР AlphaMIG-300S оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать обору­дование к работе и переходить от процесса к процессу. Помимо этого, аппарат позволяет осуществлять ручную подстройку скорости подачи в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.

    Преимущества

    • Мощность и производительность - высококачественная стабильная сварка на токах до З00А обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надёжным силовым модулем
    • Высокая мобильность - корпус аппарата представля­ет собой компактный моноблок на тележке, оборудо­ванной площадкой под баллон и точками крепления оборудования
    • Синергетическое управление - для настройки аппа­рата достаточно выбрать нужную программу и устано­вить сварочный ток, обо всём остальном позаботиться высокоскоростной процессор
    • 4-роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу проволоки
    • Возможность быстрой смены полярности значите­льно упрощает переход на самозащитную порошковую проволоку