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Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
5.0
2
110 300 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
Арт. О00000011442
5.0
2
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)

Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257)

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110 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 516 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000011442
5.0
2

Характеристики

Производитель
Сварог
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
110 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 516 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 250 (N257) - предназначен для промышленной и полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG). Сварочный инвертор TECH MIG 250 (N257) позволяет сваривать низкоуглеродистые, среднеуглеродистые, высокоуглеродистые, высоколегированные и нержавеющие стали, а также цветные металлы и сплавы. Способом сварки TIG Lift можно дополнительно работать с медными, бронзовыми, латунными, титановыми сталями и сплавами.

    Преимущества

    • Индикация и предустановка режимов сварки
    • Сварка алюминия
    • Дополнительная функция – сварка MMA
    • Дополнительная функция – сварка TIG
    • Таблица настроек сварки MMA, TIG, MIG
    • Индуктивность
    • Форсаж дуги, ММА
    • Горячий старт, ММА
    • Разъем подключения «Spool Gun» горелки
    • Режим работы горелкой 2T/4T
    • Функция дожигания проволоки
    • Полноценная горелка TIG
    • Прочная конструкция тележки для баллона
    • Прочный двухроликовый металлический механизм подачи проволоки
    • ПН 60% при 40 °С на максимальном токе КПД 85%
    • Степень защиты по классу IP23S Степень изоляции по классу F
    • Интеллектуальная система охлаждения