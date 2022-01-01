Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 350 (J1601)
Арт. 709532
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Инверторный сварочный аппарат серии STANDART MIG 350 (J1601) предназначен для механизированной сварки в среде защитных инертных и активных газов (MIG/MAG). Инвертор представлен в декомпактном исполнении, что позволяет увеличить радиус их действия, не передвигая источник питания.
Преимущества
- Холостой прогон проволоки
- Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм
- Продув газа
- Регулировка индуктивности
- Регулировка заварки кратера
- Дисплей индикации
- 2Т и 4Т режимы сварки