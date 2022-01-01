Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 350 (J1601)

Преимущества

Холостой прогон проволоки

Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм

Продув газа

Регулировка индуктивности

Регулировка заварки кратера

Дисплей индикации

2Т и 4Т режимы сварки

Инверторный сварочный аппарат серии STANDART MIG 350 (J1601) предназначен для механизированной сварки в среде защитных инертных и активных газов (MIG/MAG). Инвертор представлен в декомпактном исполнении, что позволяет увеличить радиус их действия, не передвигая источник питания.