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Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 350 (J1601)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 350 (J1601)
    Арт. 709532
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 350 (J1601)

      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 350 (J1601)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709532

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат серии STANDART MIG 350 (J1601) предназначен для механизированной сварки в среде защитных инертных и активных газов (MIG/MAG). Инвертор представлен в декомпактном исполнении, что позволяет увеличить радиус их действия, не передвигая источник питания.

        Преимущества

        • Холостой прогон проволоки
        • Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм
        • Продув газа
        • Регулировка индуктивности
        • Регулировка заварки кратера
        • Дисплей индикации
        • 2Т и 4Т режимы сварки