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Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
5.0
2
153 110 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Арт. О00000006025
5.0
2
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)

Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)

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153 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 516 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000006025
5.0
2

Характеристики

Производитель
Сварог
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
153 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 516 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258) - позволяет сваривать низкоуглеродистые, среднеуглеродистые, высокоуглеродистые, высоколегированные и нержавеющие стали, а также цветные металлы и сплавы. Способом сварки TIG Lift можно дополнительно работать с медными, бронзовыми, латунными, титановыми сталями и сплавами. Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)  предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), 
    сварки порошковой проволокой (FCAW), ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG Lift).

    Преимущества

    • Индикация и предустановка режимов сварки
    • Интеллектуальная система охлаждения
    • Сварка алюминия
    • Дополнительная функция – сварка MMA
    • Дополнительная функция – сварка TIG
    • Таблица настроек сварки MMA, TIG, MIG
    • Индуктивность
    • Форсаж дуги, ММА
    • Горячий старт, ММА
    • Разъем подключения «Spool Gun» горелки
    • Режим работы горелкой 2T/4T
    • Функция дожигания проволоки
    • Полноценная горелка TIG
    • Прочная конструкция тележки для баллона
    • Прочный четырехроликовый металлический механизм подачи проволоки
    • ПН 60% при 40 °С на максимальном токе КПД 85%
    • Степень защиты по классу IP23S Степень изоляции по классу F