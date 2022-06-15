сварки порошковой проволокой (FCAW), ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG Lift).

Преимущества

Индикация и предустановка режимов сварки

Интеллектуальная система охлаждения

Сварка алюминия

Дополнительная функция – сварка MMA

Дополнительная функция – сварка TIG

Таблица настроек сварки MMA, TIG, MIG

Индуктивность

Форсаж дуги, ММА

Горячий старт, ММА

Разъем подключения «Spool Gun» горелки

Режим работы горелкой 2T/4T

Функция дожигания проволоки

Полноценная горелка TIG

Прочная конструкция тележки для баллона

Прочный четырехроликовый металлический механизм подачи проволоки

ПН 60% при 40 °С на максимальном токе КПД 85%

Степень защиты по классу IP23S Степень изоляции по классу F

Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258) - позволяет сваривать низкоуглеродистые, среднеуглеродистые, высокоуглеродистые, высоколегированные и нержавеющие стали, а также цветные металлы и сплавы. Способом сварки TIG Lift можно дополнительно работать с медными, бронзовыми, латунными, титановыми сталями и сплавами. Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258) предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG),