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Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258)
Арт. О00000006025
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258) - позволяет сваривать низкоуглеродистые, среднеуглеродистые, высокоуглеродистые, высоколегированные и нержавеющие стали, а также цветные металлы и сплавы. Способом сварки TIG Lift можно дополнительно работать с медными, бронзовыми, латунными, титановыми сталями и сплавами. Сварочный инвертор Сварог TECH MIG 350 (N258) предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG),сварки порошковой проволокой (FCAW), ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG Lift).
Преимущества
- Индикация и предустановка режимов сварки
- Интеллектуальная система охлаждения
- Сварка алюминия
- Дополнительная функция – сварка MMA
- Дополнительная функция – сварка TIG
- Таблица настроек сварки MMA, TIG, MIG
- Индуктивность
- Форсаж дуги, ММА
- Горячий старт, ММА
- Разъем подключения «Spool Gun» горелки
- Режим работы горелкой 2T/4T
- Функция дожигания проволоки
- Полноценная горелка TIG
- Прочная конструкция тележки для баллона
- Прочный четырехроликовый металлический механизм подачи проволоки
- ПН 60% при 40 °С на максимальном токе КПД 85%
- Степень защиты по классу IP23S Степень изоляции по классу F