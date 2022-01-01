Преимущества

Три полноценных режима сварки: MIG/MAG, MMA и TIG, в каждом режиме широкий набор параметров

Производительность – аппарат обладает хорошим запасом мощности и позволяет качественно осуществлять сварку от просаженной сети в 120 В

Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума

Компактность и удобство работы с аппаратом

Надежность – аппарат сконструирован с применением современных технологий и компонентов

Сброс настроек к заводским

Калькуляция времени работы аппарата

Режим работы 2Т/4Т

Сварка алюминия

Сварка порошковой проволокой

Холостой прогон проволоки

Цифровой дисплей

Смена полярности

MIG/MAG Регулируемое время дожигания проволоки Регулируемое время продувки газом после и до сварки Регулируемая индуктивность ММА Отключение функции VRD Регулируемый Arc Force Регулируемые Hot Start и время его длительности TIG Регулируемый стартовый ток

Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5) 98556 представляет собой многофункциональный аппарат для выполнения целого ряда задач. Отлично подходит для использования в местах с нестабильным напряжением. Встроенный стабилизатор выравнивает входящее напряжение со значением от 120 до 270 В до требуемого, что обеспечивает непрерывную работу инвертора. Данная модель поддерживает три режима сварки: MMA, MIG/MAG и TIG. Каждый режим является полноценным, а многочисленные функции значительно расширяют возможности аппарата и облегчают работу пользователя.