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Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Арт. О00000027848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5) 98556 представляет собой многофункциональный аппарат для выполнения целого ряда задач. Отлично подходит для использования в местах с нестабильным напряжением. Встроенный стабилизатор выравнивает входящее напряжение со значением от 120 до 270 В до требуемого, что обеспечивает непрерывную работу инвертора. Данная модель поддерживает три режима сварки: MMA, MIG/MAG и TIG. Каждый режим является полноценным, а многочисленные функции значительно расширяют возможности аппарата и облегчают работу пользователя.
Преимущества
MIG/MAG
- Три полноценных режима сварки: MIG/MAG, MMA и TIG, в каждом режиме широкий набор параметров
- Производительность – аппарат обладает хорошим запасом мощности и позволяет качественно осуществлять сварку от просаженной сети в 120 В
- Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума
- Компактность и удобство работы с аппаратом
- Надежность – аппарат сконструирован с применением современных технологий и компонентов
- Сброс настроек к заводским
- Калькуляция времени работы аппарата
- Режим работы 2Т/4Т
- Сварка алюминия
- Сварка порошковой проволокой
- Холостой прогон проволоки
- Цифровой дисплей
- Смена полярности
- Регулируемое время дожигания проволоки
- Регулируемое время продувки газом после и до сварки
- Регулируемая индуктивностьММА
- Отключение функции VRD
- Регулируемый Arc Force
- Регулируемые Hot Start и время его длительностиTIG
- Регулируемый стартовый ток