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Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
36 240 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Арт. О00000027848
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)

Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5)

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36 240 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000027848

Характеристики

Производитель
Сварог
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
36 240 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5) 98556 представляет собой многофункциональный аппарат для выполнения целого ряда задач. Отлично подходит для использования в местах с нестабильным напряжением. Встроенный стабилизатор выравнивает входящее напряжение со значением от 120 до 270 В до требуемого, что обеспечивает непрерывную работу инвертора. Данная модель поддерживает три режима сварки: MMA, MIG/MAG и TIG. Каждый режим является полноценным, а многочисленные функции значительно расширяют возможности аппарата и облегчают работу пользователя.

    Преимущества

    • Три полноценных режима сварки: MIG/MAG, MMA и TIG, в каждом режиме широкий набор параметров
    • Производительность – аппарат обладает хорошим запасом мощности и позволяет качественно осуществлять сварку от просаженной сети в 120 В 
    • Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума
    • Компактность и удобство работы с аппаратом
    • Надежность – аппарат сконструирован с применением современных технологий и  компонентов
    • Сброс настроек к заводским
    • Калькуляция времени работы аппарата
    • Режим работы 2Т/4Т
    • Сварка алюминия
    • Сварка порошковой проволокой
    • Холостой прогон проволоки
    • Цифровой дисплей
    • Смена полярности
    MIG/MAG 
  • Регулируемое время дожигания проволоки
  • Регулируемое время продувки газом после и до сварки
  • Регулируемая индуктивность
    • ММА
  • Отключение функции VRD
  • Регулируемый Arc Force
  • Регулируемые Hot Start и время его длительности
    • TIG
  • Регулируемый стартовый ток