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Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
4.9
31
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
    Арт. 709719
    4.9
    31
    Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
    Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
    Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
    Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
    Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
    Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
    Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)

      Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 709719
      4.9
      31

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Да
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), а также полуавтоматической сварки порошковой проволокой (FCAW).

        Преимущества

        • Встроенный подающий механизм
        • Регулировка индуктивности
        • Два цифровых дисплея
        • Сварка порошковой проволокой
        • Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм
        • Розетка 36 В для подогревателя газа