Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)
Арт. 709719
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Нет
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- Сварочный инвертор Сварог Mig 200 Y (J03)предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), а также полуавтоматической сварки порошковой проволокой (FCAW).
Преимущества
- Встроенный подающий механизм
- Регулировка индуктивности
- Два цифровых дисплея
- Сварка порошковой проволокой
- Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм
- Розетка 36 В для подогревателя газа