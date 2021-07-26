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Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
Арт. X131102360
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|180
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный инвертор FUBAG IQ 180 применяется для соединения различных металлических элементов конструкций методом ММА-сварки. Бесступенчатое регулирование силы тока обеспечивает плавную настройку режима сварки в соответствии с обрабатываемым материалом. Небольшие размеры и вес дают возможность использовать агрегат для работы в полевых условиях. Модель подходит для сварки электродами любого типа - базовыми, с целлюлозным покрытием, рутиловыми, из нержавеющей стали и прочими. Инвертор стабильно работает при пониженном напряжении сети.
Преимущества
- Усовершенствованная технология IGBT
- Возможность производить сварку способом сверху вниз в вертикальном
- положении
- Наличие различных средств защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения, чрезмерного тока
- Hot Start для автоматического увеличения сварочного тока в момент касания электродом свариваемой поверхности (позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку)
- Arc Force для кратковременного увеличения силы тока в момент залипания электрода
- Anti Sticking для снижения сварочного тока (облегчает отделение залипшего электрода на изделии без повреждения обмазки)