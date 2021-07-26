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Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
5.0
4
5 550 ₽
5 610 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
Арт. X131102360
5.0
4
Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
  • Персональная скидка
Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А
Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А

Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А

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    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
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Арт. X131102360
5.0
4

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. сварочный ток MMA, А
180
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -60 ₽
5 550 ₽
5 610 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор FUBAG IQ 180 применяется для соединения различных металлических элементов конструкций методом ММА-сварки. Бесступенчатое регулирование силы тока обеспечивает плавную настройку режима сварки в соответствии с обрабатываемым материалом. Небольшие размеры и вес дают возможность использовать агрегат для работы в полевых условиях. Модель подходит для сварки электродами любого типа - базовыми, с целлюлозным покрытием, рутиловыми, из нержавеющей стали и прочими. Инвертор стабильно работает при пониженном напряжении сети.

    Преимущества

    • Усовершенствованная технология IGBT
    • Возможность производить сварку способом сверху вниз в вертикальном
    • положении
    • Наличие различных средств защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения, чрезмерного тока
    • Hot Start для автоматического увеличения сварочного тока в момент касания электродом свариваемой поверхности (позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку)
    • Arc Force для кратковременного увеличения силы тока в момент залипания электрода
    • Anti Sticking для снижения сварочного тока (облегчает отделение залипшего электрода на изделии без повреждения обмазки)