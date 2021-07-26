Сварочный аппарат Fubag IQ 180, ток 180 А

Преимущества

Усовершенствованная технология IGBT

Возможность производить сварку способом сверху вниз в вертикальном

положении

Наличие различных средств защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения, чрезмерного тока

Hot Start для автоматического увеличения сварочного тока в момент касания электродом свариваемой поверхности (позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку)

Arc Force для кратковременного увеличения силы тока в момент залипания электрода

Anti Sticking для снижения сварочного тока (облегчает отделение залипшего электрода на изделии без повреждения обмазки)

Сварочный инвертор FUBAG IQ 180 применяется для соединения различных металлических элементов конструкций методом ММА-сварки. Бесступенчатое регулирование силы тока обеспечивает плавную настройку режима сварки в соответствии с обрабатываемым материалом. Небольшие размеры и вес дают возможность использовать агрегат для работы в полевых условиях. Модель подходит для сварки электродами любого типа - базовыми, с целлюлозным покрытием, рутиловыми, из нержавеющей стали и прочими. Инвертор стабильно работает при пониженном напряжении сети.