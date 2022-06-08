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Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
4.5
2
32 400 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Арт. X131101380
4.5
2
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet

Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet

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32 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. X131101380
4.5
2

Характеристики

Производитель
Aurora
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Нет
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet - предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, а так же для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме NO GAS. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах аппарат прекрасно справится как с бытовыми, так и с профессиональными задачами по сварке. Overman показал неплохие результаты при работе с алюминием. Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - Overman способен работать при падении напряжения до 140 вольт. 

    Преимущества

    • Регулировка сварочного тока
    • Регулировка сварочного напряжения
    • Реально работающая регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
    • Уверенная сварка алюминия
    • Розетка 36В для подключения подогрева редуктора
    • Кнопка протяжки проволоки внутри корпуса
    • Настройка диапазона скорости подачи для разных диаметров проволоки (быстрая -0.8мм / медленная - 1.0мм)
    • Высокая стабильность дуги, низкое брызгообразование
    • Работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В
    • Усовершенствованная технология инвертора MOSFET на базе транзисторов TOSHIBA

    Для работы с проволокой 0.6мм требуется приобретение соответствующего ролика.