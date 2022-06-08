Преимущества

Регулировка сварочного тока

Регулировка сварочного напряжения

Реально работающая регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика

Уверенная сварка алюминия

Розетка 36В для подключения подогрева редуктора

Кнопка протяжки проволоки внутри корпуса

Настройка диапазона скорости подачи для разных диаметров проволоки (быстрая -0.8мм / медленная - 1.0мм)

Высокая стабильность дуги, низкое брызгообразование

Работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В

Усовершенствованная технология инвертора MOSFET на базе транзисторов TOSHIBA

Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet - предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, а так же для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме NO GAS. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах аппарат прекрасно справится как с бытовыми, так и с профессиональными задачами по сварке. Overman показал неплохие результаты при работе с алюминием. Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - Overman способен работать при падении напряжения до 140 вольт.