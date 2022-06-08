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Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet
Арт. X131101380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
|
Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный инвертор Aurora Pro Overman 160 Mosfet - предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, а так же для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме NO GAS. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах аппарат прекрасно справится как с бытовыми, так и с профессиональными задачами по сварке. Overman показал неплохие результаты при работе с алюминием. Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - Overman способен работать при падении напряжения до 140 вольт.
Преимущества
- Регулировка сварочного тока
- Регулировка сварочного напряжения
- Реально работающая регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
- Уверенная сварка алюминия
- Розетка 36В для подключения подогрева редуктора
- Кнопка протяжки проволоки внутри корпуса
- Настройка диапазона скорости подачи для разных диаметров проволоки (быстрая -0.8мм / медленная - 1.0мм)
- Высокая стабильность дуги, низкое брызгообразование
- Работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В
- Усовершенствованная технология инвертора MOSFET на базе транзисторов TOSHIBA
Для работы с проволокой 0.6мм требуется приобретение соответствующего ролика.