Преимущества

Режим ROOT для корневых проходов с низким разбрызгиванием

Максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG DC

2/4-тактный режим работы MIG горелки

Полностью синергетическое управление "одной кнопкой"

Ручная подстройка сварочного напряжения и индуктивности

Возможность качественной сварки алюминия

Легкая смена полярности

Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160В

Высокая стабильность горения дуги

Яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки

Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения

Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока

Современный эргономичный дизайн

Дополнительные функции в режиме ММА - VRD, ForceArc, Antistick, Hot Start

Сварочный ток в режимах TIG 10-180А, ММА 10-160А, в режиме MIG-MAG 50-180А

Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214 - универсальный аппарат для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Главная особенность полуавтоматов серии SYNERGIC заключается в специальном режиме ROOT, который позволяет добиться снижения числа и энергии сварочных брызг в сравнении с обычными полуавтоматами.