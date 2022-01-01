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Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
35 600 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
Арт. О00000028583
Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214

Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214

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35 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000028583

Характеристики

Производитель
Aurora
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
35 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214 - универсальный аппарат для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Главная особенность полуавтоматов серии SYNERGIC заключается в специальном режиме ROOT, который позволяет добиться снижения числа и энергии сварочных брызг в сравнении с обычными полуавтоматами.

    Преимущества

    • Режим ROOT для корневых проходов с низким разбрызгиванием
    • Максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG DC
    • 2/4-тактный режим работы MIG горелки
    • Полностью синергетическое управление "одной кнопкой"
    • Ручная подстройка сварочного напряжения и индуктивности
    • Возможность качественной сварки алюминия
    • Легкая смена полярности
    • Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160В
    • Высокая стабильность горения дуги
    • Яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки
    • Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
    • Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
    • Современный эргономичный дизайн
    • Дополнительные функции в режиме ММА - VRD, ForceArc, Antistick, Hot Start
    • Сварочный ток в режимах TIG 10-180А, ММА 10-160А, в режиме MIG-MAG 50-180А