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Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214
Арт. О00000028583
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 180 SYNERGIC IGBT 19214 - универсальный аппарат для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Главная особенность полуавтоматов серии SYNERGIC заключается в специальном режиме ROOT, который позволяет добиться снижения числа и энергии сварочных брызг в сравнении с обычными полуавтоматами.
Преимущества
- Режим ROOT для корневых проходов с низким разбрызгиванием
- Максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG DC
- 2/4-тактный режим работы MIG горелки
- Полностью синергетическое управление "одной кнопкой"
- Ручная подстройка сварочного напряжения и индуктивности
- Возможность качественной сварки алюминия
- Легкая смена полярности
- Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160В
- Высокая стабильность горения дуги
- Яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки
- Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
- Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
- Современный эргономичный дизайн
- Дополнительные функции в режиме ММА - VRD, ForceArc, Antistick, Hot Start
- Сварочный ток в режимах TIG 10-180А, ММА 10-160А, в режиме MIG-MAG 50-180А